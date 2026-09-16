Robles obre la porta que la cap del CNI parli sobre les alertes
La ministra de Defensa creu que Casteleiro anirà a la comissió de secrets oficials i es declara "orgullosa" del treball d’intel·ligència
Luis Ángel Sanz
La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha obert la porta des del Senat que la directora del Centre Nacional d’Intel·ligència (CNI), Esperanza Casteleiro, comparegui davant de la comissió de secrets oficials del Congrés per explicar les alertes del CNI sobre l’allau de migrants a Ceuta i el paper dels serveis d’intel·ligència en la crisi migratòria.
Preguntada pel senador del PP Fernando Martínez-Maíllo, Robles li ha respost que, pel que a ella respecta, la directora del CNI "anirà en qualsevol moment a la comissió". La mateixa Robles ha manifestat en altres ocasions la seva disponibilitat a comparèixer. En el ple, la ministra es va mostrar "orgullosa" per la feina dels serveis secrets i de la resta de "servidors públics" que treballen a la ciutat autònoma. Va demanar al PP que deixi de "fer soroll" i tingui "més sentit d’Estat" perquè, segons la seva opinió, està demostrant que "no els importa gens el que passi a Ceuta". "Amb l’única finalitat d’anar contra el Govern, van contra Espanya", els va etzibar.Durant el ple, la ministra s’ha mostrat "orgullosa" per la feina dels serveis secrets i de la resta de "servidors públics" que treballen a la ciutat autònoma. I ha demanat al PP que deixi de "fer soroll" i tingui "més sentit d’Estat" perquè, segons la seva opinió, estan demostrant que "no els importa res el que passi a Ceuta". "Amb l’única finalitat d’anar contra el Govern, van contra Espanya", els ha etzibat.
Fonts del Ministeri de Defensa han reconegut que no tots els informes del CNI es van fer públics entre els més de 40 documents que va difondre la setmana passada el Govern. Almenys dues comunicacions no es van fer públiques. El contrari, apunten des de Defensa, hauria sigut "irresponsable".
Robles ha dit que se sent orgullosa de "les Forces Armades, del CNI, del Xifres" (Centre d’Intel·ligència de les Forces Armades) i "de totes les forces d’intel·ligència de l’Estat", després que el senador del PP l’instés a dir "la veritat" i a recolzar el CNI, després de negar la Moncloa que aquest centre anticipés l’entrada massiva de migrants a Ceuta el 30 de juliol passat. Maíllo ha acusat Robles i el Govern d’haver incorregut en una "profunda negligència". I ha avançat que és "molt probable" que des del Govern hagin d’acudir a donar explicacions als jutjats. Finalment, ha lamentat que "la guerra interna" que hi ha al Govern entre els ministres de Defensa i d’Interior està perjudicant greument la gestió de la crisi.
Robles, per la seva banda, no ha volgut respondre sobre la suposada mala relació amb el ministre de l’Interior, Fernando Grande-Marlaska, per la qual li ha preguntat Maíllo. Al contrari, ha volgut centrar-se a ressaltar el seu "afecte", "solidaritat" i "orgull" per "el poble de Ceuta". "Ells representen el millor d’Espanya".Precisament Marlaska ha sigut un dels protagonistes de la sessió de control del Senat. Durant les preguntes dirigides al titular d’Interior, els senadors del PP han corejat a crits "¡Dimissió! ¡Dimissió!" en diverses ocasions. No obstant, el ministre ha asseverat que "continuaré aquí" i precisament "per fer front als que criden a la confrontació, a la notícia falsa i a la desinformació". Marlaska va reiterar que l’entrada massiva "no estava prevista per cap servei d’informació, ni nacional ni estranger".
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