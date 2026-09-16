Polèmica a Washington
Trump Jr. admet que un rus lligat al Kremlin va pagar la festa de la seva boda
L’empresari Umar Kremlev va desemborsar centenars de milers de dòlars per costejar un festeig i focs artificials en una illa privada de les Bahames
Àlex Álvarez García
Donald Trump Jr., el primogènit del president dels Estats Units, i la seva dona, Bettina, van confirmar dilluns passat que l’empresari rus Umar Kremlev va assumir les despeses de les celebracions posteriors al seu matrimoni el maig passat a les Bahames. L’admissió pública es produeix arran d’una exhaustiva investigació periodística publicada pel portal ProPublica, que va revelar que el cost de l’esdeveniment va pujar a centenars de milers de dòlars i va incloure el lloguer en exclusiva d’un cai privat i un desplegament de pirotècnia.
A través d’una declaració compartida en el seu compte oficial d’Instagram, el matrimoni va definir l’estada com un obsequi altruista. "El nostre estimat amic Umar va organitzar amb enorme generositat dues nits increïbles per a nosaltres després del casament. Va ser un regal extraordinàriament generós pel qual seguim profundament agraïts", van manifestar. Així mateix, van lamentar la controvèrsia generada entorn del magnat: "És desafortunat que un fet tan íntim i feliç es pretengui reinterpretar de manera fosca o geopolítica simplement per l’origen d’una persona. L’amistat no requereix motius polítics ni la generositat amaga sempre una agenda".
No obstant, la figura del finançador ha encès les alarmes dels analistes d’ètica governamental a Washington. Kremlev encapçala l’Associació Internacional de Boxa (IBA), un organisme financer i logísticament recolzat per la gasística estatal russa Gazprom. L’IABA va ser expulsada del moviment olímpic pel Comitè Olímpic Internacional després de detectar-se opacitat comptable i seriosos trencaments de governança. A més, el dirigent té contacte directe amb la cúpula del Kremlin: l’abril del 2026 va ser condecorat per Vladímir Putin amb l’ordre de l’Amistat i poc abans de l’esdeveniment al Carib va acompanyar el mandatari rus en una visita oficial a Pequín.
Per la seva banda, el president Donald Trump – qui no va assistir a l’enllaç ni a la posterior festa al·legant compromisos a la capital per les negociacions sobre el conflicte amb l’Iran – va restar transcendència a l’assumpte mitjançant un comunicat remès a The New York Times. "No tinc la menor idea de qui és Umar, mai he sentit parlar d’ell i no va pagar el casament del Don i Bettina, que es va celebrar en un lloc i una data totalment diferents. Va ser simplement una festa en el seu honor. ¡No té cap importància!", va asseverar el cap de l’Executiu nord-americà. En la mateixa línia, un portaveu d’Eric Trump, també germà de Trump Jr., va assegurar que Eric tampoc coneix l’empresari.
La boxa i la caça
Tot i que l’acceptació del regal no constitueix una infracció legal explícita, especialistes d’organismes independents recorden que Kremlev va sol·licitar per carta a l’Administració nord-americana la seva mediació en el litigi de l’IABA davant el COI. Portaveus del magnat rus van assegurar que la relació es basa estrictament en aficions comunes com la boxa i la caça, i neguen categòricament qualsevol conversa sobre assumptes polítics.
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