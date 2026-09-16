Preocupació tecnològica
Trump truca al CEO de Nvidia per qualificar de mentida el perill de la IA
El president interromp Huang en un acte públic per afirmar que alentir la intel·ligència artificial afavoreix la Xina
Carles Planas Bou
Les advertències sobre el descontrol de la intel·ligència artificial amenacen de trencar l’aliança que uneix Donald Trump amb Silicon Valley, meca de la indústria tecnològica. En un gest inusual, el president dels Estats Units ha interromput un acte públic del director executiu de Nvidia, Jensen Huang, per assegurar que les preocupacions amplificades aquests dies pel sector són una "notícia falsa" que afavoreix la Xina.
El CEO de Nvidia participava en un congrés a Los Angeles quan un dels seus assistents va irrompre a l’escenari per portar-li el mòbil. A l’altre costat hi havia Trump en altaveu. "Els robots no prendran el control del món. Això no passarà", li va dir en una trucada que de seguida es va convertir en un fenomen viral.
El president nord-americà reitera així la seva frontal oposició a la petició d’Anthropic d’alentir el desenvolupament de la IA de frontera per garantir que els laboratoris són capaços de comprendre com aquesta tecnologia és cada vegada més capaç d’executar accions de forma autònoma i sense autorització dels seus programadors. La crida a la calma de Dario Amodei ha sigut recolzat públicament per arxienemics com Sam Altman, director executiu d’OpenAI, la creadora de ChatGPT, o Elon Musk, de SpaceX.
En la seva trucada, Trump va qualificar que aquest pla per abaixar una marxa oculta motivacions polítiques. La proposta "simplement li està fent el joc a molta gent que no vol que això passi [...] I això podria incloure polítics. També podria incloure la Xina", va assegurar sense donar més detalls. "Els centres de dades són genials, i fan que la gent sigui rica, i fan que els estats siguin rics [...] són el petroli dels pròxims 20, 25 anys". "Té raó. No permetrem que això passi, senyor", li va respondre Huang davant el públic.
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