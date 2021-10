La presidenta del Congrés dels Diputats, la socialista Meritxell Batet, ha comunicat personalment al representant de Podem Alberto Rodríguez que ha perdut la condició de diputat. Batet ha traslladat, així, l'ofici del president del Tribunal Suprem, que alhora trasllada la sentència de la sala segona que comporta la pèrdua de la condició a Rodríguez.

El Congrés també ha traslladat l'ofici a la Secretaria General de la cambra baixa espanyola i a la Junta Electoral Central, per tal que el fins ara diputat de Podem sigui substituït. Cal recordar que Rodríguez va ser condemnat pel Suprem per agredir un policia en una concentració fa vuit anys.

Les reaccions

Laura Borràs ha aconsellat a Meritxell Batet "de presidenta a presidenta" que intenti "respectar l'autonomia" del Congrés dels Diputats tal com ella ho intenta fer amb la del Parlament de Catalunya. "He reivindicat sempre la independència dels poders i la no-ingerència de les instàncies judicials en altres espais, com en aquest cas és el legislatiu", ha recordat Borràs. L'Exconseller Josep Rull assenyala que la presidenta del Congrés, Meritxell Batet, "recull el que va sembrar" i l'acusa de tenir "dues vares de mesurar" amb relació a la situació que van viure ell mateix, Jordi Turull, Oriol Junqueras i Jordi Sánchez amb la de Rodríguez.

Per la seva banda, la ministra de Drets Socials, Ione Belarra, ha qualificat de "prevaricació" la retirada de l'escó i ha acusat el Tribunal Suprem de pressionar a la presidenta de la cambra, Meritxell Batet, perquè li ho llevés malgrat que "tots dos sabien" que aquesta inhabilitació no és el que diu la sentència.