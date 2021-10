L'aforament a l'oci nocturn s'amplia al 80% des d'aquest divendres i el dels gimnasos arriba al 100%. Així ho concreta la nova resolució de mesures per contenir la pandèmia de la covid, que publica aquest divendres el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. D'aquesta manera, l'aforament creix 10 punts en el cas de les discoteques i la resta de locals d'oci nocturn o assimilats i ho fa 20 punts en el cas d'instal·lacions esportives interiors.

Continuarà vigent, com fins ara, la prohibició de menjar i beure al carrer entre la una de la matinada i les sis del matí, així com la prohibició de vendre alcohol a les botigues de conveniència entre les 22.00 i les 6.00h. L'ús de la mascareta també continuarà sent obligatori en interiors.