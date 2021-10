El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha assegurat aquest divendres que l'executiu està "aproximant posicions" amb la CUP per aprovar els pressupostos catalans. Ho ha dit en una entrevista a 'Aquí, amb Josep Cuní', on ha recordat que "per aplicar l'acord" que els republicans van fixar amb els anticapitalistes en la investidura, és "necessari" aprovar els comptes. En aquest sentit, Aragonès ha descartat pactar amb els socialistes. "El model que defensem no és el del PSC segur. Amb la CUP coincidim amb més coses", ha reiterat. En relació amb els pressupostos generals de l'Estat, el president de la Generalitat ha afirmat que ERC "és més a prop de dir que no" i ha demanat "garanties" al govern de Pedro Sánchez.

Aragonès ha avisat al PSOE que cal complir l'acord dels comptes del 2021 abans de negociar els del 2022. "No poden pretendre que nosaltres fem una adhesió a un acord de pressupostos que després no es compleix", ha dit el president de la Generalitat. De cara als comptes del 2022, Aragonès ha considerat "absolutament clau" el projecte de Llei Audiovisual, on "s'ha de protegir" el català. Preguntat pel nou decret llei de renovables del Govern, Aragonès ha assegurat que "en la mesura del possible" cada territori "s'ha de responsabilitzar de generar l'energia que consumeix".

És per aquest motiu que el president ha defensat un "model distribuït" i ha reivindicat la "necessitat" de tirar endavant la modificació del decret. Durant l'entrevista a Ser Catalunya, Aragonès ha apuntat que ha demanat assistir al Consell de la Policia de Catalunya per tal d'abordar les problemàtiques que afecten els cossos de seguretat. Aragonès ha explicat que estan treballant per augmentar el topall que fixa l'Estat en relació amb el nombre màxim de Mossos d'Esquadra, que actualment és de 18.200 agents. Així mateix, ha apostat perquè els Mossos tinguin dret a la jubilació anticipada als 59 anys, "equiparant" així les condicions del cos a les de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil.

El president de la Generalitat també ha apel·lat al diputat del PSC-Units, Ramon Espadaler. "Hi ha alguns que un cop canviat de grup polític alcen molt la veu, però quan ells eren consellers d'Interior no hi havia noves promocions", ha dit en referència a la incorporació de 800 agents de Mossos l'any vinent. També sobre seguretat, ha afirmat que el "principal repte" és el "crim relacionat amb la marihuana". Sobre el pacte entre el PSOE i el PP en relació amb els noms per a renovar el Tribunal Constitucional, el Tribunal de Comptes, l'Agència de Protecció de Dades i el Defensor del Poble, Aragonès ha confessat que és "poc optimista". "Veurem si amb els canvis es corregeix la doctrina centralitzadora dels últims anys", ha dit. El president de la Generalitat ha considerat que el Tribunal de Comptes "ha estat capturat" pel PP i ha dit que en els últims anys l'òrgan ha actuat "com a tribunal ideològic".