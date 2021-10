Una persona ha resultat ferida lleu en la fuita de producte químic que hi ha hagut aquest dijous a la nit a l'empresa TMA Planta Marmol, al moll d'inflamables del Port de Barcelona, segons ha informat Protecció Civil. L'empresa ha informat que la fuita ha provocat fum a l'interior de la nau, que el personal ha sortit immediatament a l'exterior i que s'ha activat el Pla d'Autoprotecció (PAU). L'incident ha tingut lloc poc abans de les nou de la nit i Protecció Civil ha activat la fase d'alerta del pla d'emergències per risc químic Plaseqcat. Bombers de Barcelona ha desplaçat 11 dotacions al lloc, que a dos quarts d'onze seguien treballant a l'indret i que han indicat que hi ha fum dins del magatzem i no hi ha afectació a l'exterior.

El cos d'extinció d'incendis ha pres mesures de clor que han donat positiu, però, segons informa Protecció Civil, tot indica que no hi hauria gran quantitat de substància. Per la seva banda, el Port de Barcelona també ha activat la fase d'alerta del seu PAU. S'ha fet un perímetre de seguretat al voltant de l'empresa de 100 metres i a petició de Bombers de Barcelona s'ha demanat el confinament de l'empresa adjacent, Quimidroga.

Al lloc també s'han desplaçat operatius dels Mossos d'Esquadra i del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), que han atès la persona afectada lleu a conseqüència de l'accident. Protecció Civil ha recomanat tancar portes i finestres en cas que a la zona on s'ha produït l'incident algú noti molèsties pel fum.