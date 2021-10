El cap dels Mossos d'Esquadra, el major Josep Lluís Trapero, ha afirmat que en els últims temps observen "comportaments grupals violents" i ha demanat "respecte". En l'acte central de les Esquadres, Trapero ha preguntat: "Què té de canviar el món llançar pedres a la policia o cremar contenidors? Què té de revolucionari?" El major sosté que l'exercici del dret de manifestació ha de "molestar", però que no es poden "menystenir" les institucions.

El conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, també ha dit que els Mossos han patit agressions "inacceptables" i s'ha compromès que no quedin "impunes". En un missatge en vídeo, el president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha assegurat que el Govern i les institucions estan "al costat" dels Mossos.

Els responsables polítics i policials dels Mossos d'Esquadra han volgut donar un missatge de suport al cos després d'uns mesos "molt durs" -en paraules del conseller-, marcats per la pandèmia de la covid-19. En l'acte central del Dia de les Esquadres, celebrat aquest divendres al Centre de Convencions Internacional de Barcelona (CCIB), tant Trapero com Elena han reconegut que en les darreres setmanes els agents han patit agressions "inacceptables", sobretot vinculades als botellots.

El major ha parlat de comportaments "violents" i ha sospesat que si bé no són "generalitzats", sí que expressen una "preocupant intolerància". Trapero creu que en alguns debats públics s'"atorga el títol d'activista" a qui "tira una pedra a un policia" i ha demanat "respecte" al cos, amb aquesta puntualització: "No demanem actituds submises ni pors superades a la Policia". Trapero ha defensat que "les institucions es canvien des de les institucions" i no "menystenint-les" i ha assegurat que, qui les ataqui, trobarà els Mossos "al davant".

Un dia per valorar el cos

Trapero ha afirmat que les Esquadres, que s'han celebrat al llarg d'aquesta setmana al territori i han culminat amb l'acte central, són un dia perquè els Mossos es valorin: "És un dia per mirar-nos al mirall i, sense prepotència, dir-nos que ens agradem, que som molt bons". Amb tot, el cap del cos ha afegit que poden ser "millors" i ha animat els agents a ser-ho.

Per la seva banda, el conseller d'Interior ha reivindicat l'actuació dels Mossos en els confinaments, com el primer, el de la Cònca d'Òdena el març del 2020, o per fer complir les restriccions de la covid-19, amb una al·lusió directa als botellots. Elena ha afirmat que els agents han patit agressions d'"una minoria de delinqüents" que són del "tot inacceptables" i ha promès que en perseguiran els responsables "de manera implacable". El conseller ha expressat de forma explícita el seu suport i el del Govern als Mossos per aquests "atacs inacceptables".

Per la seva banda, el director general de la Policia, Pere Ferrer, també ha reconegut l'esforç dels agents durant la pandèmia i ha agraït "l’esforç extraordinari" que han fet. "Som una Policia que és patrimoni de tothom i la nostra responsabilitat és que segueixi creixent i servint amb responsabilitat", ha insistit.

A l'acte també hi ha intervingut Rosa Gubianes, inspectora cap de la Unitat d'Igualtat i Equitat de Mossos, que ha fet una exposició dels 35 anys de la incorporació de la dona al cos. La inspectora ha demanat "sororitat" a les dones policia i ha afirmat que encara estan "lluny" de la igualtat. Gubianes ha destacat que els Mossos és un els cossos a l'estat espanyol amb un major percentatge de dones, un 21%:

Elena, contra la "instrumentalització" del cos

El conseller també s'han compromès a "combatre" la "instrumentalització" del cos. "A Mossos d'Esquadra, mai li ha fet por els processos de millora ni el debat polític, però sí la instrumentalització", ha recalcat.

Records i reconeixements

En l'acte, s'ha recordat el caporal Joaquim Vila, de la Unitat de Subsòl, que va perdre la vida mentre realitzava unes pràctiques formatives d'espeleologia, i Loli, agent de l'ARRO que va morir en un accident de trànsit causat per un conductor begut que va fugar-se. Loli tornava a casa després de treballar i el conseller Elena l'ha recordada.

S'han atorgat 283 medalles i 9 plaques commemoratives a membres dels Mossos, altres cossos policials, la judicatura i la societat civil. Antre els agents del cos, s'han reconegut actuacions molt destacades, algunes que els han provocat greus lesions, i trajectòries professionals. En aquesta edició de les Esquadres ha destacat el reconeixement a les persones que van ajudar a preparar la defensa de Trapero i l'excúpula d'Interior en el judici de l'1-O.