La intervenció del vicepresident de la Generalitat, Jordi Puigneró, sobre l’ampliació de l’aeroport del Prat de Barcelona no va generar un entusiasme unànime en el seu partit, Junts per Catalunya. Les paraules de Puigneró no van generar grans titulars, però la seva aposta decidida per reobrir l’ampliació aeroportuària i rebutjar les tesis contràries, que va considerar «negacionistes», no van agradar a tothom en el seu partit. «No respon al que pensen tots, ni de bon tros», apuntava un membre de la direcció, mentre altres veus responien que «ni respon al sentiment majoritari ni el contrari, perquè el partit encara no ha fet aquest debat».

En el primer consell nacional de la formació, el 18 de setembre, es va decidir crear un grup de treball sobre l’aeroport. Segons fonts de Junts, aquest grup s’ha reunit informalment abans i després de la seva creació formal. Però segueix pendent un debat formal. Els passos següents a Junts són activar els debats del grup de treball i continuar amb les reunions discretes.