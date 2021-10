El departament de Salut estudia aplicar el passaport covid en altres sectors si hi ha més de 100 persones ingressades a les UCI. N'ha parlat aquest dilluns la secretària de Salut Pública, Carmen Cabezas, apuntant que es tracta d'una de les "diverses estratègies" que estan explorant per evitar al "màxim" les restriccions. "El conseller sempre ha parlat de més de 100 persones a les unitats de crítics, ara estem per sota, però cal veure quin efecte ha tingut el cap de setmana", ha especificat. Cabezas ha afirmat que les incidències són encara "baixes" però que caldrà estar atents als pròxims dies i setmanes per veure quins passos s'haurien de seguir en cas que la situació empitjori. "Estem fent un seguiment continu", ha subratllat.

"Sempre diem que Espanya i Catalunya estan en un dels millors llocs a nivell mundial pel que fa als nivells de vacunació", ha recordat. Tot i això, Cabezas ha posat sobre la taula la necessitat d'estar atents a l'evolució de l'epidèmia en altres països de l'entorn, com és el cas del Regne Unit, on darrerament les xifres han repuntat.

Precisament, preguntada per la variant Delta Plus, la secretària de Salut Pública ha concretat que a Catalunya ja hi ha 9 casos localitzats, un nombre "petit" que cal "monitoritzar". Cabezas ha explicat que aquesta nova mutació de la covid és "més transmissible" i que caldrà seguir de ben a prop la seva "evolució".

Finalment, Cabezas també ha explicat que el Govern a demanat al Ministeri de Sanitat que els nens i nenes amb edats compreses entre els 6 i els 12 anys es puguin treure les mascaretes a l'exterior, com és el cas dels patis de les escoles. "Creiem que ho estan valorant i veurem quin és el seu posicionament, que ho revisin i que tinguin en compte que el marc legislatiu actual ens condiciona", ha afegit.