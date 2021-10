"La DUI va ser una decisió de Puigdemont. La resta la vam secundar". El vicesecretari general de Prospectiva i Agenda 2030 d'ERC, Raül Romeva, ha sentenciat que l'expresident del Govern va "liderar" la declaració d'independència del 2017, i que l'executiu la va "assumir". En una entrevista d'aquest dimarts al 'Crític', l'exconseller afegeix que "era el que tocava fer". D'altra banda, Romeva també diu a Junts que desmarcar-se de la taula de diàleg "no va bé a ningú, ni tan sols a ells". En aquest sentit, el dirigent d'ERC recorda a JxCat que el mateix Puigdemont va apostar pel diàleg ara fa quatre anys i "de manera reiterada, quan a l’altra banda no hi havia ningú". "Si llavors era una opció, avui també ho ha de ser", ha conclòs.

Romeva també subratlla que ERC i el president del Govern, Pere Aragonès, estan "complint" amb l'acord d'investidura respecte a la taula de diàleg: "El que està fent l'executiu és complir el que diu l’acord. Si algú creu que aquest acord s’ha de revisar, ha d’explicar com i per què", adverteix a l'entrevista.

D'altra banda, sobre l'aeroport del Prat, Romeva defensa que Aragonès té "més autoritat" que el vicepresident, Jordi Puigneró, qui va presentar l'acord d'AENA a l'agost argumentant que l'ampliació convertiria Catalunya en un país "competitiu i de progrés". Segons Romeva, "Junts ha sigut molt explícit sobre quin model vol per al Prat". "És el que han plantejat sempre. Però no és el model del Govern", ha reblat.