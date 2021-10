El conseller de Salut, Josep Maria Argimon, ha reiterat aquest dimecres que només es plantejaran aplicar el certificat covid en altres sectors si la situació epidemiològica empitjora. Ho ha dit en una entrevista a la SER Catalunya, on ha explicat que seria una solució "preferible" al tancament o les restriccions si la incidència s'incrementa. Tot i això, ha subratllat que "com menys s'hagi de fer servir, millor".

Argimon també ha parlat de l'entrada de la variant Delta plus, de la qual ja s'han confirmat una desena de casos al país. Un dels factors clau és la mobilitat, amb unes fronteres que haurien d'endurir "els controls". Pel que fa a la situació actual, el conseller ha parlat d'un escenari "d'estabilitat" amb petits "creixements".

Argimon ha avisat, però, que ja comencen a circular els primers casos de grip, i que caldrà estar atents als canvis. Pel que fa a les vacunes, el titular de Salut ha defensat l'administració de la segona dosi de Janssen, considerant que al seu moment no es va portar a terme cap estratègia de "màrqueting". Això sí, ha avisat que segurament serà complicat trobar algunes de les persones que van rebre la primera, com per exemple els temporers o els sensesostre.