El Tribunal Constitucional (TC) ha desestimat aquest dijous el recurs d'empara que l'expresidenta del Parlament, Carme Forcadell, va presentar contra la sentència del Tribunal Suprem que el 14 d'octubre del 2019 la va condemnar a 11 anys i 6 mesos d'inhabilitació per un delicte de sedició. La resolució obre la porta a la possibilitat que Forcadell porti el cas al Tribunal d'Estrasburg, tal com ja han fet Jordi Sànchez, Jordi Cuixart, Josep rull i Jordi Turull. Els magistrats no han adoptat la decisió per unanimitat, sinó per majoria, perquè dos dels membres del Tribunal, els progressistes Juan Antonio Xiol i Maria Luisa Balaguer, han anunciat vot particular.

El TC no ha fet pública encara l'argumentació i s'ha limitat a emetre una nota de premsa on explica que la sentència redactada pel ponent Ricardo Enríquez "descarta, entre altres qüestions, que l'actuació de la demandant com a presidenta del Parlament de Catalunya estigui protegida per la prerrogativa de la inviolabilitat" que recull l'article 57.1 de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya.

Segons els magistrats, aquest article "no pot emparar actuacions de la cambra o dels seus òrgans que són expressió d'un mer poder de fet, al marge per complet del dret i de l'exercici de les funcions que constitucionalment i estatutària té encomanades" el Parlament. La sentència completa, igual que els vots particulars, es notificarà i es donarà a conèixer en els pròxims dies.

Els magistrats han resolt el recurs de Forcadell abans que es dugui a terme la renovació del ple del TC acordada pel PP i el PSOE. Un cop rebutjat el recurs, Forcadell pot seguir els passos de Jordi Sánchez, Jordi Cuixart, Josep Rull i Jordi Turull i portar el cas al Tribunal Europeu dels Drets Humans. El TC encara ha de resoldre els recursos d'Oriol Junqueras, Dolors Bassa, Joaquim Forn i Raül Romeva.