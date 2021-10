El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha insistit que el blindatge del català en la llei audiovisual espanyola és una "condició" perquè ERC entri a negociar els pressupostos de l'Estat. "No és una qüestió per frivolitzar, la llengua catalana és una qüestió fonamental per la societat catalana", ha defensat en una entrevista a 'ETB'. Poques hores abans que ERC anunciï si presenta una esmena a la totalitat als pressupostos de l'Estat, Aragonès ha admès que el context de negociació dels comptes "pot ser un incentiu" perquè vagi avançant la taula de diàleg tot i afegir que són negociacions que han d'anar "en paral·lel".

Aragonès creu que el compromís del govern espanyol per a una solució política s'hauria de mantenir independentment del vot dels partits independentistes als pressupostos estatals. Però, segons ha afegit, "veient l'experiència s'han de generar incentius". I un d'aquests incentius pot ser, segons ha apuntat Aragonès, la negociació dels pressupostos.

ERC ha convocat per aquest divendres al matí l'executiva de manera extraordinària per decidir si presenten esmena a la totalitat als comptes estatals després que Junts i la CUP hagin anunciat que ho faran. El termini per presentar-la acaba aquest divendres a les 14 h. Sobre la taula de diàleg, el president del Govern ha assegurat que "no està al congelador" tot recordant que aquest espai es va reunir al Palau de la Generalitat fa un mes. I ha defensat que un procés d'aquestes característiques "necessita temps" i "discreció". Així i tot, ha garantit que no permetrà que els requisits de la discreció i el treball suposin una "paràlisi" de la negociació.