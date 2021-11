L'empresa gironina Caganer.com torna a fusionar tradició i modernitat i presenta una quarantena de noves figures per aquest Nadal. N'hi ha per triar i remenar del món de la política, l'esport, l'art, el cinema, oficis... Entre els caganers que s'afegeixen al catàleg hi ha el president Pere Aragonès, els cantants Lluís Llach i Albert Pla, la presidenta de Madrid Isabel Díaz Ayuso, els personatges de la sèrie 'El Juego del Calamar', l'exjugador del Barça i possible nou entrenador Xavi Hernández, L'streamer' Ibai Llanos o un antidisturbis. L'empresa de Torroella de Montgrí (Baix Empordà) aposta per les botigues pròpies, n'obre una a Girona i confia recuperar la davallada de més del 30% de vendes arran de la pandèmia entre aquest any i el 2022.

Un cop més, la família Alós Pla converteix en caganers personatges famosos del món polític, esportiu, artístic i de ficció. Al seu catàleg de figuretes de fang artesanals, que ja compta amb més de 500 caganers, l'empresa gironina n'hi afegeix aquest any una quarantena més.

A l'hora de crear-les, sobretot, allò que prima és l'actualitat. Però en paral·lel, Caganer.com també aposta per anar engrandint la col·lecció amb personatges icònics atemporals, i estendre també el seu catàleg dedicat als oficis i a l'esport. "La nostra col·lecció és molt transversal, volem que abasti tots els públics i totes les edats", explica un dels dos germans que està al capdavant de l'empresa, Marc Alós.

Del món polític, destaquen el president de la Generalitat, Pere Aragonès; la presidenta de la comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, i la vicepresidenta del Estats Units, Kamala Harris (Joe Biden ja té el seu caganer des de l'any passat). En esports, Caganer.com ha actualitzat la figura de Xavi Hernández, a qui el Barça vol fitxar com a nou entrenador, i també ha repintat l'exblaugrana Leo Messi (aquest cop, amb els colors del París Sant-Germain).

Música, cinema, ficció i videojocs

Les figures dedicades al món artístic i digital centren bona part de les novetats. Aquí s'hi engloben tant música com cinema, sèries de ficció o videojocs. En clau catalana, hi ha els caganers del cantautor i polític Lluís Llach i el del polifacètic i transgressor Albert Pla. Però també s'incorporen al catàleg Andy Warhol (amb la inconfusible llauna de sopa Campbell's), les cantants Alaska i la nord-americana Tina Turner, el jove 'youtuber' i 'streamer' Ibai Llanos, personatges del setè art com Indiana Jones i James Bond o de sèries com Baby Yoda.

En ficció, però, el protagonisme se l'emporten dues figures icòniques de la sèrie de Netflix 'El Juego del Calamar'. Una és la del guardià (amb l'uniforme vermell i la màscara negra) i l'altra, la de la nina gegant que protagonitza el primer capítol (amb el joc a vida o mort inspirat en el pica-paret).

Marc Alós explica que, de fet, aquests dos caganers exemplifiquen com algunes de les figuretes es creen gairebé a les portes de la campanya de Nadal. "Molta gent ens ha demanat si les trauríem, i veient l'èxit de la sèrie, hem anat ràpid, ràpid", concreta. "De fet, acabem de treure'n les mostres i ara ens posarem a produir-les", afegeix.

Entre les novetats, també s'hi fan un lloc els protagonistes de còmics i pel·lícules infantils com Teo i Campaneta, la sèrie de manga Naruto Uzumaki o personatges de videojocs com Among Us i Fortnite. En paral·lel, Caganer.com també ha seguit ampliant el seu catàleg d'oficis i d'esportistes. Aquí s'hi troben, per exemple, un agent antidisturbis, una parella de farmacèutics, un pizzer, una treballadora de la llar, dos oficinistes amb portàtil (que representen el teletreball arran de la covid-19) , treballadors de TMB o les figuretes d'halterofília, pàdel, tennis, ciclisme i pàdel surf.

Les figuretes que surten de Caganer.com tenen el distintiu de Producte Artesà Qualificat (PAQ). Es venen a un preu mitjà d'entre 14 i 18 euros.

L'hivern passat, els caganers més venuts van ser els del metge epidemiòleg Fernando Simón, el pagès català amb mascareta i guants, i el sanitari (totes vinculades d'una manera o altra amb el coronavirus). Els més venuts de la seva història continuen essent els de Barack Obama, Donald Trump, Carles Puigdemont i Leo Messi, a més del clàssic caganer amb barretina.