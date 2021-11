Les violacions denunciades a Catalunya entre gener i setembre d'aquest any s'han disparat un 44,8%, amb 462 casos enfront dels 319 del mateix període de l'any anterior, segons dades del Ministeri d'Interior, que revelen que el conjunt de delictes contra la llibertat sexual han crescut un 35,5%.

El balanç de criminalitat, que inclou dades de tots els cossos policials, revela que de gener a setembre d'aquest any el conjunt de delictes dels quals es té constància a Catalunya han pujat un 5% en relació amb el mateix període de 2020, amb 282.413 casos enfront de 268.956. En el seu informe, el ministeri d'Interior detalla que fins a setembre d'aquest any s'han denunciat un total de 462 agressions sexuals amb penetració a Catalunya, la qual cosa suposa un increment del 44,8% pel que fa a les 319 violacions del mateix període de l'any passat.

Tres agressions sexuals diàries

De fet, la consellera de Feminismes i Igualtat de la Generalitat, Tània Verge, ha advertit aquest dijous que a Catalunya es denuncien tres violacions de dones cada dia, encara que "la xifra oculta és superior" i la majoria d'aquestes agressions succeeixen en àmbits privats o propers a les víctimes.

Un dels últims casos, que encara no figura en les estadístiques del Ministeri d'Interior, ja que es van tancar a finals de setembre, és la violació d'una menor de 16 anys a Igualada, que va ser localitzada inconscient i despullada dilluns passat al matí i que continua ingressada a l'Hospital de Sant Joan de Déu de Barcelona. Els Mossos d'Esquadra mantenen la investigació oberta per tractar d'identificar, localitzar i detenir a l'autor o autors d'aquesta violenta violació, que ha provocat una gran indignació, amb nombroses protestes en diverses localitats de Catalunya.

Segons el balanç de criminalitat, la resta de denúncies a Catalunya vinculades als delictes contra la llibertat i la indemnitat sexual també han pujat, en aquest cas en un 33,5%, en passar de 1.495 l'any passat a 1.996 el 2021. Si se sumen tots els tipus de delictes contra la llibertat sexual, l'increment és del 35%, en passar d'un global de 1.814 casos entre gener i setembre de l'any passat a 2.458 casos en el mateix període de 2021.

Menys crims, però més violacions a Espanya

En el conjunt d'Espanya, la taxa de criminalitat ha assolit a finals de setembre el seu mínim en els últims anys, a excepció de 2020, any marcat per la pandèmia, i s'ha situat en 39,6 infraccions per mil habitants, si bé s'ha registrat un augment de les violacions denunciades en un 30,6 %.

Al costat dels delictes sexuals, a Catalunya també s'han disparat fins a setembre d'aquest any els delictes relacionats amb el tràfic de drogues, que han repuntat un 36,6%, fins a arribar als 2.951 casos, enfront dels 2.160 del mateix període de 2020. Durant aquest període, els homicidis i assassinats han caigut un 9,3% a Catalunya -amb 39 enfront dels 43 de 2020-, mentre que les temptatives d'homicidi han repuntat un 27% -en passar de 125 a 159 casos-.

Els delictes vinculats a lesions i baralles també han crescut en un 23%, en passar de 1.817 a 2.250, mentre que els segrestos s'han triplicat, ja que va haver-hi 3 denúncies el 2020 enfront de les 9 d'aquest any. També han augmentat els robatoris amb violència i intimidació, en un 6,3% -en passar dels 13.737 casos el passat any a 14.599 el 2021-, mentre que els robatoris amb força en domicilis, establiments i altres instal·lacions van a la baixa, en descendir un 16% -de 19.204 a 16.096-, dels quals 11.763 són robatoris amb força en domicilis -que han baixat un 11%.-

Els furts han experimentat un descens del 3% -fins a setembre s'han denunciat 83.899 casos, enfront dels 86.559 del mateix període de l'any anterior-, mentre que els robatoris de vehicles han caigut un 8%, en passar de 4.719 a 4.339