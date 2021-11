El Govern vol implementar l'educació sexual i afectiva des de l'etapa infantil, de 0 a 3 anys, per proporcionar "eines" als infants. Ho ha dit la consellera d'Igualtat i Feminismes, Tània Verge, en una entrevista a 'Els Matins de TV3', on ha defensat que disposar d'una assignatura com aquesta els ajudaria a protegir-se contra possibles casos d'abús sexual. Verge ha subratllat que la prevenció de les violències passa obligatòriament per un treball específic a les escoles, també en aquelles edats més primerenques. "Un infant no ha de considerar normals certes coses", ha insistit, "els alumnes han de conèixer el seu propi cos".

La consellera també ha explicat que en edats més avançades s'ha d'incidir en altres temes, com la menstruació, la masturbació o el consentiment. Així, ha recordat que tot plegat es recull en diverses lleis catalanes i que, actualment, s'ha deixat a iniciativa de les escoles. "Volem que s'integri als currículums i que hi hagi professionals especialitzats per impartir-ho", ha explicat, "és un dret humà".

Verge ha admès que ja hi ha escoles que ho treballen, però que la major part encara no ho estan desenvolupant, o bé se centren només en activitats puntuals. En aquest sentit, ha incidit en la importància d'impartir una educació que permeti als alumnes viure la sexualitat des de "l'autonomia, el respecte i la igualtat".