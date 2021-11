El jutjat d'instrucció 2 de Lleida, en funcions de guàrdia, ha decretat presó provisional comunicada i sense fiança per a l'home de 45 anys detingut la matinada de dijous per violar i agredir una dona de 40 anys a l'entorn del Turó de la Seu Vella. La magistrada té oberta la causa per un delicte d'agressió sexual després que la dona denunciés els fets a la Guàrdia Urbana i aquests detinguessin l'home a l'avinguda Prat de la Riba.

La víctima exerciria la prostitució i l'agressor era client seu. Després de ser detingut per la policia local el cas va passar a mans dels Mossos d'Esquadra i el detingut ha passat a disposició judicial aquest divendres. Al vespre la Paeria ha convocat una concentració de rebuig als fets.