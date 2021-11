La Junta de Seguretat de Catalunya s'ha reunit aquest divendres al Palau de la Generalitat, amb el rerefons de la commoció social causada per la violació d’una noia de 16 anys a Igualada. El president Pere Aragonès ha encapçalat una reunió a porta tancada amb el ministre de l’Interior, Fernando Grande-Marlaska, i el conseller Joan Ignasi Elena.

En la jornada s'ha parlat de l’ampliació gradual de la plantilla dels Mossos, que ha estudiat des de l’exercici passat una comissió mixta amb la vista posada en l’objectiu que Catalunya arribi a la mitjana europea de policies per 100.000 habitants. És un assumpte clau, però no menys urgent que l’altre gran assumpte de l’ordre del dia: la integració dels sistemes d’informació sobre violència masclista de la policia catalana i les estatals. La reunió es fa en un clima de màxima sensibilitat social sobre el tema. Després de l’agressió d’Igualada, els darrers dies ha estat el mateix Aragonès qui ha encapçalat concentracions de rebuig. La víctima de la violació del passat 1 de novembre encara està sent tractada a l’UCI de l’Hospital Sant Joan de Déu.

Marlaska ha expressat "solidaritat" amb la menor d'edat i el seu entorn, després que ahir la mare de la noia enviés una carta al president del Govern central, Pedro Sánchez, en la qual demana més duresa amb els autors d'aquesta mena d'agressions. "La lluita contra la violència masclista i qualsevol violència sobre la dona és una de les prioritats màximes al Ministeri de l'Interior. Estem treballant seriosament, dotant-nos de més personal", ha exposat.

Ha subratllat que el Govern central treballa "amb més mitjans personals", formació i preparació davant l'augment de casos registrats d'agressió sexual, fet que considera que en part es deu a l'augment de les denúncies tot i que les dades continuen sent preocupants, en les seves paraules.

Augment de la plantilla de Mossos

D'altra banda, Catalunya podrà incrementar el nombre d'agents de Mossos d'Esquadra en 3.739, fins arribar a un total de 22.006. Ho ha explicat el conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, després de la reunió de la Junta de Seguretat de Catalunya, que ha estat presidida pel president de la Generalitat, Pere Aragonès, i pel ministre d'Interior, Fernando Grande-Marlaska. El nou sostre és d'aplicació immediata, però el conseller ha indicat que el creixement serà progressiu, de 800 agents per any. Elena ha destacat que es tracta d'un creixement del 20% de la plantilla actual, situada ara mateix en 18.267. Aquest límit es va situar l'any 2006.

A la reunió també hi ha assistit el secretari general, Oriol Amorós; el director general de la Policia, Pere Ferrer, i el responsable de l’Assessoria Jurídica, Francesc Claverol. El seguici de l’Executiu central està també format pel secretari d’Estat de Seguretat, Rafael Pérez; la delegada a Catalunya, Teresa Cunillera, i el director de Coordinació i Estudis de la Secretaria d’Estat de Seguretat, José Antonio Rodríguez.