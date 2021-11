El Govern aprovarà aquest dimarts els pressupostos "més expansius dels darrers anys", tal com els va definir divendres passat el president de la Generalitat, Pere Aragonès, en un acte al Col·legi d'Economistes. Serà el tràmit previ a l'entrega dels comptes a la presidenta del Parlament, Laura Borràs, per part del conseller d'Economia i Hisenda, Jaume Giró, que també n'avançarà les línies bàsiques als portaveus parlamentaris i a la societat civil i econòmica. Aragonès també els va definir com a "transformadors" i va assenyalar que inclouen un "salt qualitatiu de la capacitat d'inversió" gràcies als fons europeus. De moment, no es coneixen gaires detalls dels pressupostos, que preveuen un sostre de despesa no financera de 29.326 milions d'euros.

La xifra final del sostre de despesa, que és 1.813 milions d'euros superiors als anteriors pressupostos, pot canviar d’acord amb possibles modificacions en les transferències de l'Estat o en els ingressos previstos, entre d'altres. D'altra banda, el Govern treballa amb un dèficit públic de referència del 0,6%, l'índex marcat pel Ministeri d'Hisenda tot i que actualment els objectius estan suspesos per la pandèmia. Els comptes que aquest dimarts comencen el seu tràmit al Parlament també haurien d'incloure més recursos en salut per assolir els 5.000 milions d'euros més en els propers cinc anys per a la sanitat pública, tal com consta en el pla de Govern presentat al setembre i ha reiterat el president de la Generalitat, Pere Aragonès, posteriorment. A més, de tota la partida per a Salut, el 25% aniria destinat a l'atenció primària per estabilitzar la plantilla actual al CAP i a sumar el personal contractat per la pandèmia. Entre d'altres, el pla de Govern també comptava en un pla de rescat social de 700 milions d'euros per als més vulnerables i l'increment de les plantilles dels Mossos d'Esquadra i els Bombers.

Dos anys més per pagar l'impost de successions

Una de les novetats en l'avantprojecte de Llei d'acompanyament dels pressupostos, com a conseqüència de la pandèmia, és l'extensió a dos anys del termini per pagar l'impost de successions, encara que s’hi aculli haurà d'afrontar els interessos per la demora. Això pot provocar que els ingressos per aquest concepte es redueixin de cara a l'any que ve. No s'esperen, en canvi, pujades fiscals ni modificacions de l'IRPF ni en l'impost de patrimoni. Tal com consta en el document, el Govern també té la intenció de publicar un informe pressupostari abans de totes les eleccions al Parlament amb un horitzó a quatre anys abans de la celebració dels comicis amb les perspectives macroeconòmiques, els escenaris fiscals, l'estat de compromisos de despesa i del deute, entre d'altres. També recull l'objectiu de tirar endavant un pla de "simplificació i reordenació" del sector públic i institucional en nou mesos des de l'aprovació de la llei d'acompanyament per a "l'optimització de recursos públics, l'eficàcia, l'eficiència organitzativa i la sostenibilitat financera"; a més d'evitar duplicitats. El sector públic institucional de la Generalitat aplega, segons les dades publicades el 2020, 193 entitats, que tenen un pressupost global de 21.172 milions d'euros.

Altres mesures són ampliar a tots els municipis l'opció de fixar limitacions temporals als pisos turístics i llars compartides als municipis de tot Catalunya; ajuts a les intervencions quirúrgiques derivades de delictes d'odi quan no hi ha un responsable identificat i ajuts per cobrir el sepeli o repatriació de víctimes de violència masclista, en cas que la família de la víctima es trobi en una situació de necessitat econòmica "avaluable i verificable".