Cinc alcaldes. Aquesta és la xifra de batlles que han passat per l'Ajuntament de Badalona en els últims sis anys. La moció de censura contra Xavier Garcia Albiol (PP), després de la seva aparició als Papers de Pandora, deixa el popular fora dee l'alcaldia i es converteix en el cinquè en abandonar el consistori en poc més d'un lustre.

El relleva el socialista Rubén Guijarro, que ha sortit investit com a nou alcalde del ple extraordinari d'aquest dilluns amb el suport del PSC, ERC, En Comú Podem, JxCat i Guanyem. La formació municipalista, però, un cop fet fora Albiol no participarà del nou govern. El nou alcalde, Rubén Guijarro, s'ha compromès a treballar per "reparar" la imatge de la ciutat postAlbiol i a allunyar-la de "la corrupció i la mentida". Aquesta és la cinquena investidura que viu l'Ajuntament de Badalona en els darrers sis anys.

Guijarro s'ha referit justament a aquesta situació durant el seu discurs i s'ha compromès a recuperar l'estabilitat institucional al consistori. El nou alcalde no ha volgut defugir la responsabilitat i lamenta que els diferents escàndols polítics hagin estat protagonistes en els darrers anys, tenint als veïns com a "figurants".

Aquesta etapa, promet Guijarro, "acaba avui" perquè la ciutat es pugui recompondre. "Els veïns ens demanen que dialoguem i siguem capaços d'arribar a acords, sense interessos partidistes". El nou alcalde també demana a Albiol que acabi amb "la bronca i la crispació" perquè Badalona pugui assolir projectes engrescadors.

Sobre el detonant de la moció de censura, Guijarro veu amb "tristesa i vergonya" que Albiol s'hagi "atrinxerat" a l'alcaldia i hagi mantingut les seves "mentides". "No podem ser ostatges de l'escàndol", assegura l'alcalde, que es conjura per restablir "l'exemplaritat" de les institucions i "l'orgull" de ciutat.

Durant el seu discurs, l'alcalde també ha apuntat algunes de els seves prioritats per al pròxim i últim any i mig d'aquest mandat, com poder aprovar un pressupost en temps rècord per al 2022, signar el nou contracte de neteja de l'Ajuntament o refer el model policial, que tindrà en el futur de la Unitat Omega el principal debat.

En el capítol de retrets, el cap de files d'ERC, Àlex Montornès, també ha lamentat que Garcia Albiol no hagi fet "res per redimir-se" dels seus errors i hagi obligat la resta de partits a unir-se per "netejar Badalona" de corrupció i de mentides, en al·lusió a la polèmica campanya del PP el 2015 que duia per eslògan 'Netejant Badalona'.

Des de Guanyem Badalona en Comú s'han felicitat també per "interrompre" el govern del PP. "Ho farem tants cops com calgui", ha exclamat la portaveu dels municipalistes, Nora San Sebastián. La líder de Guanyem retreu a Albiol haver viscut de l'enfrontament i de "destrossar la convivència".

En aquest sentit, el portaveu de JxCat, David Torrents, diu que més enllà dels Papers de Pandora la moció de censura es justifica també pel caire propagandístic de l'anterior govern del PP. "Estem davant una emergència política i social i l'alcalde s'ha gastat diners en propaganda que es podria haver utilitzat en rescatar persones", ha etzibat.

També Aïda Llauradó assegura que la moció de censura és un deure amb la ciutadania perquè l'electorat no entendria que es deixés a l'alcaldia "uns polítics que volien muntar negocis a un paradís fiscal". La líder d'En Comú Podem admet que malgrat el mandat és "curt", l'acord de la moció de censura ha de ser de "mirada llarga" perquè tingui continuïtat més enllà de 2023.

Albiol fixa la mirada en el 2023

Per la seva banda, el fins avui alcalde, Xavier Garcia Albiol, situa la moció de censura com el "compte enrere a l'esperança que arribarà el 2023". El líder popular confia en seguir millorant resultats electorals i assolir la majoria absoluta d'aquí a un any i mig. Albiol avisa els partits del nou govern que les pròximes eleccions municipals situaran cada partit "on es mereix".

El líder popular ha centrat el seu discurs en intentar desprestigiar l'acord a cinc per fer-lo fora i compta fins a "nou partits" en el pacte de la moció de censura, ja que té en compte les diferents coalicions que integren cada formació. "És un tots contra Albiol forçat per una classe política que va en contra del sentiment majoritari dels veïns".

Albiol creu que amb poc més d'un any fins a les pròximes eleccions el nou govern no podrà funcionar "mínimament" perquè l'únic projecte que comparteixen els partits del nou govern és allunyar-lo de l'alcaldia: "Em dol profundament veure què ha passat en els darrers sis anys. No hi ha res menys digne que no acceptar el que voten els veïns".

El paper de Guanyem

Tot i que la moció de censura ha prosperat amb els setze vots de tots els regidors de l'oposició, el futur govern municipal que liderarà Rubén Guijarro el configuraran només dotze regidors. Els quatre regidors de Guanyem Badalona en Comú no en formaran part. La distància entre la formació municipalista i el PSC encara són evidents i això s'ha constatat en la negociació.

En l'inici de les converses Guanyem se'n va desmarcar i tot i que en les darreres setmanes s'han ofert a formar part del govern, els socialistes s'han agafat a al renúncia inicial per excloure'ls. Durant el ple aquest ha estat un dels temes de discussió on les parts s'han limitat a fixar la seva posició.

La portaveu de Guanyem, Nora San Sebastián, s'ha lamentat que l'oposició en bloc no hagi aprofitat la moció de censura per aconseguir un govern en majoria i renega de l'èxit de la "vella política" i del bipartidisme a l'Ajuntament de Badalona: "Passem d'un govern del PP en minoria a un govern del PSC també en minoria".

Tant el PSC com la resta de socis del nou govern han agraït la generositat de Guanyem a l'hora de votar la moció de censura sabent que serien fora del govern municipal i només el portaveu de JxCat, David Torrents, ha reconegut en públic que "Guanyem hauria de ser al govern" i ha assegurat que continuarà treballant perquè així sigui.

Des dels comuns, Aïda Llauradó també ha fet referència a "l'error històric" comès el 2020 quan els desacords van facilitar la investidura de Garcia Albiol. "Ara ho podem esmenar", ha dit en al·lusió a la moció de censura. Llauradó afirma que la "la suma" tindrà sentit si aquesta força aritmètica al ple s'exerceix ara amb responsabilitat.

En una roda de premsa posterior al ple, Rubén Guijarro ha recordat que Guanyem ja presideix actualment una comissió amb el govern del PP i té presència a diferents organismes. "Si es volen implicar en l'acció de govern, òbviament estarem encantats en donar-hi continuïtat", ha dit el ja alcalde.

Un alcalde cada catorze mesos

El d'aquest dilluns és el cinquè ple que investeix un alcalde a Badalona en els darrers sis anys. Després de les eleccions de 2015 va ser nomenada alcaldessa Dolors Sabater (Guanyem). Abans d'acabar el mandat, però, una moció de censura impulsada pel PSC, amb el suport del PP i Cs donava l'alcaldia a Àlex Pastor (PSC) el 2018.

Després de les eleccions de 2019 tornava a ser investit Àlex Pastor, llavors amb el suport de la coalició de Guanyem i ERC, malgrat els independentistes havien aconseguit millors resultats als comicis. L'objectiu era que el popular Xavier Garcia Albiol no fos alcalde i la pressió del PSC va funcionar perquè Sabater acabés cedint en les seves pretensions.

El 2020, en plena pandèmia, l'alcalde socialista va ser enxampat conduint begut i saltant-se el confinament municipal, el que el va portar a dimitir. En el darrer ple d'investidura fins a la data, les pressions i retrets entre socialistes i Guanyem no van donar fruits i Albiol recuperava la vara d'alcalde que havia ostentat entre 2011 i 2015.

La implicació d'Albiol i la seva ma dreta, Ramon Riera, en els Papers de Pandora ha dut novament Badalona a un ple d'investidura que, per segon cop consecutiu se celebra al Badalona Centre Internacional de Negocis (BCIN). Aquest cop, a la fotografia, la vara d'alcalde la subjecta Rubén Guijarro (PSC).

Si Guijarro arriba a final de mandat superarà la mitjana d'estada d'un alcalde en el càrrec, que és de poc més de catorze mesos. Fins a les pròximes eleccions, el maig de 2023 en queden ara setze i, de fet, l'objectiu dels impulsors de la moció de censura és acabar amb la inestabilitat i que l'acord es pugui tornar a subscriure després dels comicis.

Guijarro, un líder a l'ombra

El nou alcalde, Rubén Guijarro, ha estat els darrers anys el líder a l'ombra del PSC a Badalona. És regidor des de 2015, quan va ocupar el número 4 d'una candidatura encapçalada per Jordi Serra. Els mals resultats –el PSC passava de nou a quatre regidors– van abocar el candidat a dimitir i en la nova etapa que s'obriria Guijarro va adoptar un paper preponderant.

Abans d'aquella experiència, l'ara alcalde només havia trepitjat l'Ajuntament com a coordinador d'esports durant el mandat 2007-2011, però arrel de la renovació del PSC a la ciutat, Guijarro va convertir-se en l'estratega del partit i en el líder a l'obra d'Àlex Pastor, fins a al seva dimissió el 2020.