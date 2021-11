El departament Salut treballa per estendre la vacunació contra la grip entre el personal sanitari en el context de la pandèmia del coronavirus. Si l'any passat la Generalitat de Catalunya va arribar al 42,5% dels professionals del sector, enguany busquen assolir el 75% de sanitaris vacunats. Si bé, la campanya ja va encetar-se per a diversos col·lectius vulnerables fa dues setmanes, aquest dilluns Salut inicia una setmana on la prioritat serà vaccinar els sanitaris.

Segons Salut, diversos estudis apunten que la vacunació contra la grip pot associar-se amb menor gravetat i menor mortalitat per la covid-19. Per tant, la idea de la Generalitat és reforçar la protecció pròpia, però també reduir la transmissió de la grip entre pacients i companys. La iniciativa va sorgir de l'Institut Català de la Salut (ICS) quatre anys enrere i ara es fa extensiva també als proveïdors del sistema públic de salut de Catalunya.

Fa 9 anys la vacunació contra la grip entre els sanitaris no arribava al 16%. L'any 2019, en canvi, es va arribar al 31% dels treballadors protegits. I l'any següent, en ple context de la crisi del coronavirus, es va augmentar la vacunació en més d'onze punts percentuals. Ara, l'objectiu de Departament de Salut és que s'arribi a l'aproximació que tres de cada quatre sanitaris es vacunin contra la grip.

Aquest any, encara amb la covid-19 present al territori, és especialment important la vacunació davant la grip, insisteix la conselleria. L'actual context fa que sigui prioritari augmentar la cobertura de vacunació entre els grups amb més risc d'hospitalització i mortalitat.

En casos de coinfecció amb ambdós virus la probabilitat de morir és el doble que si només es pateix la covid-19 i sis vegades més que si no es té cap dels dos virus. Com a part de la iniciativa, a més, aquest any es promourà l'ús de l'etiqueta '#Vdevacunat' a les xarxes socials i se sortejaran forfets per anar a esquiar a estacions de muntanya de Ferrocarrils de la Generalitat, com Vallter o la Molina. També s'han distribuït cartells informatius en centres sanitaris amb el lema 'Aquest hivern no t'arrisquis, vacuna't contra la grip' i s'ha elaborat un vídeo per il·lustrar la campanya.