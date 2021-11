La propagació del SARS-CoV-2 creix a Catalunya des de fa diversos dies, però ho fa moderadament perquè el 74,5% de la població ja està vacunada completament, encara que els hospitals ja comencen a notar l’increment de contagis i no baixen els ingressos per covid.

Segons les dades d’incidència actualitzades ahir pel Departament de Salut, hi havia 321 persones hospitalitzades per covid, quatre més que abans-d’ahir, de les quals 79, com la vigília, eren a l’UCI, 49 d’intubades i 6 de connectades a l’ECMO (respiració extracorpòria). La propagació del virus segueix repuntant lleugerament, com ho confirma que els serveis d’assistència primària van atendre abans-d’ahir un total de 686 pacients de covid, uns 130 més que diumenge de la setmana passada.

El nombre oficial de morts per covid des de l’inici de l’epidèmia puja a 24.033, sense cap nou òbit comunicat les últimes 24 hores anteriors i una mortalitat que es manté en els nivells més baixos des de l’inici de l’epidèmia, amb 10 defuncions pel coronavirus els últims set dies. El risc de rebrot (EPG), índex que mesura el potencial de creixement de l’epidèmia, es va situar dijous en 66 punts, quatre més que abans-d’ahir, un perill encara considerat «moderat». La velocitat de propagació del virus (Rt) a Catalunya era ahir d’1,17, quatre centèsimes més que diumenge, és a dir, que cada 100 infectats contagien una mitjana de 117 persones, per la qual cosa la transmissió segueix creixent.

Des de l’inici de l’epidèmia, 1.008.766 persones han estat diagnosticades de covid-19 per tota mena de proves a Catalunya, 713 de les quals les 24 hores anteriors, mentre que l’última setmana hi va haver 2.475 diagnosticats per PCR o test d’antígens (TA), amb una mitjana de 353 al dia, 70 diaris més que fa dues setmanes.

La comarca del Barcelonès, la més poblada, tenia un EPG de 55 punts, vuit punts més que diumenge, en risc moderat -menys de 70-, una incidència acumulada a 7 dies de 23 casos per cada 100.000 habitants, dos més, i una Rt d’1,35, catorze centèsimes més que el dia anterior. Entre els municipis que tenen amb un pitjor EPG, Igualada encapçala la llista amb 420 punts.