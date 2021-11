L'exconseller Francesc Homs ha anunciat avui que ha presentat un recurs al Tribunal Europeu de Drets Humans contra la condemna del Tribunal Suprem per la consulta del 9-N. Homs ha explicat que el va fer al setembre, des del Parlament Europeu acompanyat de l'expresident Carles Puigdemont coincidint amb el setè aniversari del 9-N.

En el recurs, el primer sobre el 9-N que arriba a Estrasburg, l'exconseller al·lega violació de drets fonamentals, així com "arbitrarietat" del Tribunal Suprem contra ell i "utilització" política del Tribunal Constitucional. "Ha mantingut un bloqueig inexplicable jurídicament. Només es pot entendre per la utilització política del Tribunal Constitucional per als interessos de l'Estat espanyol", ha denunciat Homs.