La fiscalia demana tres anys de presó i 17 d'inhabilitació per a Josep Lluís Alay, responsable de l'oficina de l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont. El ministeri públic l'acusa de malversació de fons públics i prevaricació per un viatge el novembre del 2018 per assistir al referèndum d'independència de Nova Caledònia.

Segons el jutjat instructor, l'Audiència de Barcelona i la fiscalia, Alay va ser convidat a aquest viatge "a títol personal" perquè s'hi celebrava un referèndum, i no corresponia que la despesa l'assumís la Generalitat.

El judici se celebrarà a l'Audiència en data per determinar i el jutjat instructor ha fixat una fiança de 4.732 euros per a Alay, que seria el cost del bitllet d'avió i altres dietes.

En canvi, la defensa al·lega que el control dels fons estava a càrrec de tercers aliens al procediment i que Alay va actuar "en funció del càrrec que ocupava i de forma lleial amb allò que se li havia encomanat".