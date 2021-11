L'Audiència Nacional ha denegat la personació de Jordi Pujol Ferrusola en la investigació contra l'excomissari de policia José Manuel Villarejo pels seus suposats treballs i espionatges polítics. El fill de l'expresident de la Generalitat volia que s'investigués Villarejo per l'anomenada 'Operació Catalunya' per publicar informacions sobre falses corrupteles de polítics independentistes. Això no obstant, el magistrat Manuel García Castellón considera que Villarejo va actuar correctament en el cas de Catalunya, i que només podria haver delinquit en actuacions concretes a Andorra o en casos que no afecten Pujol Ferrusola.

En una interlocutòria avançada per 'eldiario.es', el jutge també denega l'accés de la família Pujol als documents de la causa. Pujol Ferrusola va demanar la personació en aquesta causa el febrer del 2020, fa pocs dies la fiscalia s'hi va oposar i ara l'Audiència ha denegat la petició. El magistrat explica que es va demanar a la Policia Nacional un informe sobre si entre els fets investigats en la causa contra Villarejo hi havia indicis de delicte per espionatge als Pujol.

La policia va concloure que els Pujol no havien estat objecte de cap espionatge per part de particulars o amb mètodes que vulneressin els seus drets. De fet, l'informe estableix que de les converses gravades per Villarejo amb l'empresari Javier de la Rosa o l'exparella de Jordi Pujol Ferrusola, Vicki Álvarez, no es desprèn cap actuació il·lícita o espúria per part d'aquestes tres persones.

El magistrat també analitza diverses 'notes informatives' elaborades per Villarejo sobre les suposades corrupteles dels Pujol, però només troba indicis de delicte contra el policia en quatre notes fetes sobre l'activitat de la família de l'expresident a Andorra. Per això, diu que aquest cas ja s'investiga al principat pirinenc i desestima la personació de Pujol Ferrusola en la causa que s'investiga a Madrid.

El fill gran de l'expresident ha interposat recurs contra aquesta decisió perquè assegura que no hi ha cap impediment legal per investigar ciutadans espanyols que hagin delinquit a Andorra. De fet, només l'absolució a Andorra justificaria deixar-los d'investigar, recorda l'advocat de Pujol Ferrusola, cosa que encara no ha passat.