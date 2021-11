L'expresident de la Generalitat de Catalunya Jordi Pujol va reapareixer aquest dimecres en un acte públic del diari 'Ara' sobre economia. Allà, va voler intervenir breument des del públic per replicar que, durant la transició, sí que es va demanar el concert econòmic. Segons explica el mateix diari, des de la quarta fila del públic Pujol va dir que va mantenir una reunió al Congrés amb el llavors president espanyol, Adolfo Suárez, i els seus ministres Joaquín Garrigues Walker i el general Gutiérrez Mellado, que li van assegurar que no podien donar el concert a Catalunya perquè l'economia catalana era massa important per Espanya i "es desequilibraria tot".

Pujol va intervenir després que l'exconseller Antoni Castell digués que el conseller basc Pedro Luis Uriarte li havia dit que Catalunya havia rebutjat el concert econòmic. "Perdonin. No assisteixo a actes públics i menys hi parlo, però això ho he viscut directament, soc el que en sap més", va dir Pujol, per replicar a l'exconseller socialista. "S'ha remenat molt tendenciosament aquest tema", va afegir, explicant que els seus interlocutors a Madrid li van dir que la característica específica de l'estatut basc seria el concert i la del català, la llengua.

Pujol també va dir que mentre es negociava l'Estatut de Sau, el seu partit també va proposar el concert econòmic com a model de finançament, però tota la resta de formacions catalanes, segons ell, s'hi van oposar. Segons recull el diari 'Ara', Pujol va explicar que només quatre dels presents, tres de Convergència i un d'Esquerra, hi van votar a favor i "tota la resta en contra". La intervenció de Pujol des del públic va ser durant un acte del diari 'Ara' amb presència del conseller d’Economia, Jaume Giró, i de tres exconsellers: Antoni Castells, Andreu Mas-Colell i Oriol Junqueras.