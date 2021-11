La ministra de Transports del govern central, Raquel Sánchez, ha afirmat aquest dijous que la decisió de no ampliar l'Aeroport de Barcelona "no és irreversible". De fet, ha assegurat que es pot tornar a estudiar de cara al Document de Regulació Aeroportuària (DORA) III que contempla les actuacions a partir del 2027. "Nosaltres seguim pensant que la inversió que havíem previst a l'Aeroport era i continua essent una oportunitat per al país, especialment per a Catalunya", ha dit la ministra, i "res impedeix que puguem seguir treballant perquè aquest projecte sigui una realitat a partir del DORA III".

En un esmorzar informatiu a Madrid, Sánchez ha recordat que l'ampliació projectada a l'anterior pla aeroportuari "suposava convertir aquest aeroport en un hub intercontinental i tenia unes enormes externalitats positives pel que fa a la creació de llocs de treball i mobilització de recursos econòmics"."Teníem un projecte que a més s'havia explicat a les administracions competents i afectades" i "era un projecte que garantia el creixement de la infraestructura, més operativitat i que plantejava una sèrie de mesures que suposaven un respecte escrupolós al medi ambient i a l'entorn on se situa".

La ministra ha explicat que el seu govern va assolir "en un moment determinat el consens i l'acord per part del govern de la Generalitat", però "per discrepàncies estrictament dins del govern de la Generalitat el projecte es va veure frustrat".

En tot cas "insisteixo que es manté l'aposta per aquesta infraestructura perquè seguim entenent que és un projecte de futur i que per tant en el moment en què es reuneixi aquest consens necessari en el si del govern de la Generalitat nosaltres estarem disposats a recuperar aquest projecte en qualsevol moment".

En canvi, segons Sánchez, la inversió sí que s'activa ja per a l'Aeroport de Barajas. "Per a nosaltres és molt important invertir en els dos aeroports per enfortir el nostre sistema aeroportuari, fer-lo més robust, convertir-los en hubs intercontinentals. I en el cas de Madrid sí que vam trobar un consens major en les propostes i seguiran el seu curs".