El jutjat d'instrucció número 2 de l'Hospitalet de Llobregat ha arxivat la denúncia per un desnonament que va deixar al carrer per error una dona de 97 anys a principis d'any. La comitiva es va equivocar de pis. La jutgessa constata l'error però descarta la via penal, sense perjudici que l'afectada pugui optar per la civil. La comitiva va entrar al pis, va canviar el pany i va baixar al carrer alguns electrodomèstics per evitar una nova ocupació. La dona passava uns dies amb la família. "De les declaracions prestades en seu judicial ha quedat evidenciat que no hi va haver negligència per part dels actuants, sinó que van desplegar la diligència que els era exigible, però es va incórrer en lamentable error", diu la resolució.

La jutgessa apunta que en arribar a l'edifici no hi havia identificació de cap dels residents, que van pujar a l'àtic i van veure una lletra A al replà. Van preguntar a una veïna i els va confirmar que era l'àtic primera i quan van entrar la casa mostrava signes que no hi vivia ningú.