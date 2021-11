La CUP manté les crítiques als Pressupostos de la Generalitat després de rebre una oferta del Govern sobre matèries que, per als anticapitalistes, són prioritàries, i malgrat conèixer el text definitiu de la llei d’acompanyament, una posició que als ulls d’ERC posa en risc el pacte d’investidura.

El Govern va aprovar ahir l’anomenada llei d’acompanyament dels Pressupostos de la Generalitat per al 2022, que inclou el compromís del Departament de Salut d’elaborar «un full de ruta per internalitzar el servei del 061» i noves ajudes socials, com una per fer front a les despeses del funeral de les víctimes de violència masclista. Com era previst, la llei d’acompanyament no inclou amb prou feines novetats en matèria fiscal, ja que no hi ha canvis en els principals impostos que gestiona la Generalitat. Però ni els Pressupostos ni la seva llei d’acompanyament poden tirar endavant amb només els dos grups que donen suport al Govern -ERC i JxCat-, ja que es necessiten més vots per ser aprovats al Parlament, i l’únic grup de l’oposició que els ha negociat -la CUP-, manté les crítiques. La CUP va permetre la investidura de Pere Aragonès.

Els anticapitalistes han rebut els últims dies una nova oferta per part del Govern, que inclou la reducció de ràtios en educació, la internalització del telèfon 112 i la revisió del paper dels Mossos d’Esquadra en els desnonaments d’habitatges. Segons el diputat de la CUP Xavier Pellicer, aquesta oferta els va arribar dilluns passat i «no suposa cap novetat» pel que fa a la valoració global que fa la seva formació. «Hi ha avenços interessants» que la CUP està considerant, va explicar, però l’oferta la veu com «bastant llunyana» en relació amb l’acord d’investidura pactat per la seva formació amb ERC. La CUP té previst decidir el cap de setmana si presenta esmena a la totalitat o no als Pressupostos mitjançant la convocatòria de les seves assemblees territorials i una posterior consulta telemàtica dels militants.

Per la seva banda, el president de la Generalitat, Pere Aragonès, es va mostrar «convençut» que els Pressupostos tiraran endavant «amb el suport dels socis de la investidura» perquè aquests comptes «implementen l’acord d’investidura». En una conferència, Aragonès va ressaltar que el projecte de llei de Pressupostos per al 2022 és el «més expansiu» de la història de la Generalitat, i va incidir que, «sense pressupost, no hi ha transformació possible».

ERC, el partit d’Aragonès, aprofundeix en aquest últim aspecte i fonts republicanes adverteixen que si la CUP no dona suport als Pressupostos perilla el compliment de l’acord d’investidura, com va avançar La Vanguardia. Amb tot, els cupaires creuen que es pot no donar suport als comptes i mantenir l’estabilitat parlamentària.

Des del Govern, la seva portaveu, Patrícia Plaja, ha precisat que el 80% de les mesures incloses en el pacte d’investidura amb la CUP ja estan «en marxa», i ha insistit que els anticapitalistes són el soci prioritari per aprovar els Pressupostos.