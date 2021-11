La CUP vol que el Parlament insti el Govern a «renunciar» als Jocs Olímpics d’Hivern 2030 «davant el risc que no quedi neu en cas que arribés a ser seleccionada». Així ho estableix un dels punts d’una moció dels anticapitalistes que se sotmetrà a votació en el ple de la setmana que ve que comença dimecres.

La CUP vol que l’executiu català «abans de l’octubre del 2022» i després d’haver escoltat les necessitats del territori presenti un «pla de millora del benestar, la diversificació econòmica i el rejoveniment de les valls». Precisament, els Jocs d’Hivern és un dels temes que ha estat a la taula de negociació de Govern i CUP sobre els pressupostos.

El Govern ofereix als anticapitalistes retirar els treballs per tirar endavant la candidatura però manté els 800.000 euros previstos per fer la consulta. Així doncs, es compromet a no tirar endavant els Jocs sense una consulta prèvia.

Posar fi a l'ampliació del Prat

La moció de la CUP també demana que el Govern «desisteixi» de qualsevol tipus d’ampliació de l’aeroport del Prat perquè «l’augment previst del 33% de les emissions és incompatible amb la preservació del clima i posa en perill la seguretat climàtica de Catalunya». I també volen que el govern espanyol destini els 1.700 milions d’euros de l’ampliació del Prat a un «pla d’ampliació i millora de la xarxa de ferrocarril a Catalunya».

La formació anticapitalista debat aquest cap de setmana en les seves assemblees territorials si dona suport als pressupostos de la Generalitat de 2022 i facilita la seva tramitació o, per contra, els veta presentant una esmena a la totalitat, en un procés intern que conclourà dilluns amb una consulta telemàtica als seus militants.

El procés de deliberació interna de la CUP es va iniciar ahir amb la celebració de les primeres assemblees territorials, que tindran lloc també avui i fins demà a la tarda. Els militants de la CUP disposen del document base elaborat pels diputats que han negociat amb el Govern durant les últimes setmanes, en el que resumeixen el contingut dels pressupostos i valoren els principals assoliments, però també critiquen les limitacions que aprecien després de l’última oferta de l’Executiu català que van rebre ahir.

Més trobades

Segons fonts de la CUP, en total tindran lloc aquest cap de setmana tretze assemblees territorials de caràcter presencial, una de militants que resideixen a l’estranger i una altra més telemàtica. El període de votació per urna telemàtica finalitzarà dilluns, a les 23:59 hores. Està previst que la CUP doni a conèixer els resultats de la consulta als seus militants dimarts en una roda de premsa que tindrà lloc al Parlament a les 12:00 hores.

Mentrestant, el president de la Generalitat, Pere Aragonès, El president del Govern, Pere Aragonès, va assegurar ahir que es treballarà «fins a l’últim segon» amb la CUP perquè doni suport als comptes i no presenti una esmena a la totalitat. Així ho va indicar en declaracions als periodistes durant la seva primera visita institucional a l’Hospitalet de Llobregat, després que el Govern també hagi ofert a la CUP no invertir en el macroprojecte Hard Rock Cafè. «La meva confiança és que si ens vam posar d’acord per fer unes coses en els acords d’investidura, ens posarem d’acord en els pressupostos que han de fer-ho possible. No veuria una altra opció que no fos aquesta», va dir Aragonès.

D’altra banda, la portaveu del PSC-Units, Alícia Romero, va acusar el Govern de «vendre» Catalunya a la CUP i va criticar el «mercadeig» de propostes en les negociacions pels comptes. «És indignant que estiguem així i que ERC es vengui d’aquesta manera», va reblar Romero, que es va manifestar tant a favor dels Jocs com de Hard rock Cafè.