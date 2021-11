La presidenta de l'ANC, Elisenda Paluzie, ha admès que una part de la base independentista "ha desconnectat" perquè no veu que a curt termini "es vagi a fer alguna cosa". "Una mica el que diuen és ja m'avisareu", ha afegit en una entrevista a 'Ràdio 4 i la 2'. Preguntada pels pressupostos de la Generalitat per al 2022, Paluzie veu "lògic" que, sense full de ruta per a la independència, la CUP defensi "posicions ideològiques" en aquest debat. I creu que la situació actual és diferent a la del 2017, quan els anticapitalistes van avalar els comptes perquè incloïen el referèndum.

Segons Paluzie, hi ha gent que no ha desconnectat d'estar a favor la independència però sí de llegir notícies, d'estar pendents del debat i de les discussions entre Junts i ERC, "que els crema".La presidenta de l'ANC també considera que pactar els pressupostos amb PSC o comuns seria "un símptoma que no s'avança en l'estratègia independentista". I ha situat el debat en si es retorna a l'autonomisme o es continua "malgrat les dificultats" el camí que va començar el 2012.

Paluzie ha instat ERC i Junts a "aparcar les divisions internes" que atribueix a una "lluita electoral" i a "components personals". I els ha demanat que no tinguin la "temptació" de tornar a una "política autonomista com si res no hagués passat".I és que, segons la presidenta de l'ANC, encara no hi ha "cap decisió ferma" sobre la creació d'un espai per debatre l'estratègia independentista a seguir malgrat que hi ha contactes.Tot i això, ha manifestat que no és del tot pessimista de poder-ho aconseguir en els mesos que li queden, fins a l'abril, com a presidenta de l'entitat independentista. I ha posat com a exemple que aquest cap de setmana s'ha escollit la regidora de la CUP Ona Curto com a presidenta de l'assemblea de representants del Consell per la República.