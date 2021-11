"Sempre tindrem voluntat negociadora". La portaveu d'ERC, Marta Vilalta, ha assegurat que els republicans continuaran negociant amb la CUP, encara que els anticapitalistes acabin presentant una esmena a la totalitat als pressupostos del Govern pel 2022. "Si aposten per seguir negociant, nosaltres també voldrem seguir negociant", ha argumentat durant la roda de premsa d'aquest dilluns a la seu del partit. Vilalta ha reiterat que confia que la CUP permeti la tramitació dels comptes perquè "seria el més coherent". De fet, Esquerra espera que els comptes s'acabin aprovant amb la majoria independentista que va investir el president del Govern, Pere Aragonès. Vilalta ha remarcat que ara encara és "factible" repetir els suports.

Vilalta ha reiterat que ERC manté la voluntat d'aprovar els pressupostos amb la mateixa majoria que va investir Aragonès: Esquerra, Junts i la CUP. Així, des de Calàbria estan a l'espera del resultat de la consulta dels anticapitalistes, i deixen clar que, si no trenquen les converses, ERC continuarà asseguda a la taula: "Si aposten per seguir negociant nosaltres també voldrem seguir negociant", ha asseverat Vilalta.

La portaveu d'Esquerra confia que sigui "possible" tramitar els comptes amb els mateixos grups que van fer possible la investidura d'Aragonès: "És el més coherent, bo i útil pel país", ha subratllat Vilalta, que ha insistit que la voluntat del seu partit "no variarà", a l'espera del resultat de la consulta dels anticapitalistes: "Confiem que acabin no presentant esmena a la totalitat. Seria el més coherent", ha opinat.

De fet, ERC no es planteja altres escenaris, i reitera que "prefereix" negociar i aprovar els comptes amb la CUP. Així doncs, els republicans no valoren ara mateix l'opció d'obrir converses amb PSC o comuns, i mantenen l'aposta per seduir la CUP.

D'altra banda, i preguntada per si creu que Aragonès ja no s'hauria de sotmetre a la qüestió de confiança el 2023, inclosa al pacte amb la CUP, en cas que els anticapitalistes no donessin suport als pressupostos de l'any que ve, Vilalta s'ha limitat a dir que "qualsevol cosa que no hagi passat i pugui passar ja serà valorada quan passi".

Fonts de Govern i del propi partit, però, admeten en privat que si la CUP vota en contra dels comptes, el president entendria que han incomplert el pacte, de manera que ja no s'hauria de sotmetre a la qüestió de confiança prevista pel 2023.

"Setmana clau"

Vilalta ha subratllat que avui comença una "setmana clau" per la tramitació dels pressupostos. Les bases de la CUP decideixen avui si en presenten o no esmena a la totalitat, si segueixen negociant amb el Govern, o si trenquen l'acord de governabilitat amb l'executiu d'Aragonès.

El resultat es farà públic demà al migdia, i dilluns vinent el Parlament tindrà lloc el debat a la totalitat dels comptes i la votació de les esmenes. Si els comptes superen el tràmit parlamentari, el ple debatrà i votarà el projecte dels pressupostos el 23 de desembre.