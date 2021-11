Segueixen a l’alça els indicadors a Catalunya, amb uns indicadors que remunten en els últims dies i que arriben a nivells de juliol i agost passats, amb el doble de contagis que fa quinze dies. La situació, no obstant, està molt lluny de la de l’estiu, ja que l’efectivitat i l’alt percentatge de la vacunació n’està frenant els efectes i els hospitals no tenen, ni de lluny, el mateix panorama. Tot i així, costa reduir aquesta tensió assistencial, deguda, principalment a persones que no estan vacunades.

Entre els municipis més afectats, es troben tres poblacions de la Catalunya Central: Olesa de Montserrat (578), Martorell (324) i Manresa (301).

Segons el balanç de Salut d'aquest dilluns, l'Rt baixa una centèsima a Catalunya i se situa en l'1,54, mentre que el risc de rebrot puja 6 punts i ara és de 130. El Departament de Salut ha declarat 6 hospitalitzats més a causa de la covid-19 (376) i 2 crítics més a l'UCI (90). En paral·lel, s'han notificat 492 nous casos confirmats per PCR o TA en les darreres 24 hores, que situen el total des de l'inici de la pandèmia en 934.401. En les darreres 24 hores no s'ha notificat cap mort i el global de defuncions des de l'inici de la pandèmia se situa en 24.049. El 3,11% de les proves de la darrera setmana han donat positiu. La incidència acumulada a 14 dies puja de 82,33 a 86,84, mentre que a 7 dies ho fa de 49,67 a 52,85. El risc de rebrot era de 72 entre el 29 d'octubre i el 4 de novembre, i se situa a 130 en l'últim interval. Pel que fa a l'Rt, baixa una centèsima, fins a 1,54, per sobre del valor de la setmana anterior (1,21).

L'Rt baixa 5 centèsimes a la Catalunya central

La regió sanitària de la Catalunya central té un total de 65.381 casos acumulats confirmats per PCR/TA, 31 més. La xifra s'eleva a 71.084 si es tenen en compte totes les proves. Des de l'inici de la pandèmia han mort 2.434 persones en aquesta regió, cap més. El risc de rebrot puja fins a 173 (+4), per sobre dels 95 de l'interval anterior. La taxa de reproducció baixa cinc centèsimes fins a 1,58, per sobre de l'Rt de la setmana del 29 d'octubre al 4 de novembre (1,22). La incidència a 7 dies és de 65 i el 3,88% de les proves que es fan donen positiu. La regió té actualment 42 pacients ingressats (-2).