La militància de la CUP ha decidit amb un 68% dels vots presentar una esmena a la totalitat però continuar negociant els pressupostos. En roda de premsa, la diputada de la CUP Eulàlia Reguant ha explicat que en les pròximes hores el grup presentarà l'esmena a la totalitat però que alhora treballaran per "desencallar" la situació. I, en aquest sentit, ha dit que properament es reuniran els espais de la candidatura. Reguant també ha afirmat que es tracta d'una "triple" esmena: una esmena a la relació del govern amb l'Estat, a les polítiques socials i a uns pressupostos "continuistes". També ha demanat a ERC i Junts que "no posin la responsabilitat de les seves desavinences" en la CUP.

En una pregunta en format d'arbre, les assemblees obertes parlamentàries (AOP) han votat entre quatre escenaris: esmena a la totalitat però seguir negociant; esmena a la totalitat i donar per acabada la negociació; abstenir-se en la votació i considerar l'acord insuficient per a l'aprovació definitiva; i abstenir-se i considerar suficient l'acord per a la votació definitiva.

En la primera pregunta un 63% de la militància ha votat a favor de presentar esmena a la totalitat i un 33% ha optat per una abstenció. Davant l'escenari d'esmena a la totalitat, opció guanyadora, un 68% ha decidit seguir negociant, molt per davant del 28% que preferia donar per acabada la negociació. En cas d'haver guanyat l'opció d'abstenir-se, el 95% ha dit que l'acord no era suficient per aprovar definitivament els comptes i només un 4% la veu suficient.

Reguant ha explicat que la CUP presentarà una "triple esmena". D'una banda, una esmena contra el "rumb" del Govern cap a la "normalització" de la relació amb l'Estat i el PSOE. En aquest sentit, ha lamentat que l'executiu català "no està treballant per generar les condicions per a l'autodeterminació" i ha recordat que aquest és un dels objectius de la legislatura.

La segona pota de l'esmena a la totalitat és contra les polítiques socials i al "model sociovergent" del Govern. I, finalment, una esmena a uns pressuposts que consideren "continuistes" malgrat algunes millores "insuficients".

Davant del resultat de la consulta a la militància, Reguant ha assegurat que treballaran "fins a l'últim moment" per generar les condicions per poder avançar en el "gir social" i en l'autodeterminació. També ha recordat que una esmena a la totalitat es pot retirar. I és que el debat i votació es farà dilluns que ve.

Pel que fa a la participació de la consulta, només ha donat la dada de les 462 persones que hi han participat. Però no han facilitat la xifra del total de persones que ho podien fer argumentant que la CUP-NCG està conformada per 11 organitzacions i que podia votar tota la gent que havia participat en les assemblees obertes. Tot i així, Reguant ha dit que "un primer element de desafecció es tradueix en la falta de participació".

Després que Junts hagi atorgat al president de la Generalitat, Pere Aragonès, la responsabilitat en la negociació dels pressupostos, Reguant ha demanat als dos socis de l'executiu que "no posin la responsabilitat de les seves desavinences en la CUP". I preguntada per si entendria que ara el Govern obri contactes amb PSC o comuns per als pressupostos, la diputada dels anticapitalistes s'ha limitat a respondre que "si el que vol l'executiu és un gir a l'esquerra i avançar en l'autodeterminació, ells decidiran amb qui negocien" i ha posat en dubte que amb el líder del PSC, Salvador Illa, s'avanci massa en aquesta línia.

Geometria parlamentària

Tot i l'esmena a la totalitat de la CUP, els pressupostos per al 2022 superarien la votació de dilluns que ve si PSC o comuns s'hi abstinguessin. El ple del Parlament decideix el 22 de novembre si els comptes continuen la tramitació a la cambra catalana o són retornats i està previst que, si prosperen, la votació final sigui el 23 de desembre. Tant socialistes com comuns avisen al Govern, però que presentaran esmena a la totalitat contra els comptes si l'executiu no els crida per negociar. De moment, la CUP ha estat l'únic grup amb qui el Govern ha contactat per abordar els pressupostos.

Cs, Vox i PPC ja han anunciat que presentaran una esmena a la totalitat. Com que es fa una única votació amb totes les esmenes presentades, s'haurien de registrar més vots en contra les esmenes que a favor per tal que els pressupostos puguin seguir tramitant-se a la cambra catalana.