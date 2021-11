Una cinquantena de persones s'han concentrat aquest dilluns a la plaça Sant Jaume de Barcelona per protestar contra les violències masclistes i els feminicidis. Es tracta d'una convocatòria que es porta a terme cada tercer dilluns de mes, amb l'objectiu de mostrar el seu rebuig, així com reclamar més mesures i polítiques específiques per frenar aquesta problemàtica. La directora de la plataforma unitària contra les violències de gènere, Remei Saez, ha recordat que "les dones segueixen morint a mans dels homes", fet pel qual no han deixat de venir "ni un sol mes". A la convocatòria d'avui també han participat membres del col·lectiu 1 de cada 5, incidint especialment en la necessitat de frenar els abusos sexuals a menors.

L'acte ha començat a les set de la tarda amb la lectura d'un manifest i la col·locació de quatre nous cartells amb els noms i cognoms de les quatre víctimes que havien mort des del passat 15 d'octubre. Aquests s'han sumat als ja existents, que una vegada més s'han col·locat a terra, acompanyats de diverses sabates de color vermell.

Posteriorment, les joves de la plataforma 1 de cada 5 han protagonitzat una petita posada en escena, combinant l'actuació amb una lectura de textos amb diferents testimonis en primera persona que havien patit abusos sexuals quan eren menors. De fet, totes elles han reivindicat la necessitat de donar "la importància i la gravetat" que es correspon a totes aquestes situacions, recordat que aquestes, sovint, queden "invisibilitzades".

El col·lectiu també ha exigit als polítics que "escoltin" i que posin sobre la taula mesures concretes, com per exemple campanyes de prevenció, un sistema d'atenció integral a totes les demarcacions, així com polítiques específiques, per exemple, a les aules, que puguin dotar d'eines als mestres.