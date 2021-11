La Generalitat ha demanat a la CUP que concreti quines són les seves exigències després de la decisió de les bases de la formació de presentar una esmena a la totalitat als pressupostos de la Generalitat per al 2022 tot i mantenir les converses amb l'executiu. El president Pere Aragonès i el conseller d'Economia i Hisenda, Jaume Giró, s'han reunit aquest dimarts a la tarda amb una delegació dels anticapitalistes a la Generalitat per afrontar la negociació pressupostària després del nou escenari obert per la CUP.

Fonts del Govern han explicat que tant Aragonès com Giró els han traslladat la importància d'aprovar els comptes del 2022 i els han demanat que detallin per on passa la voluntat de negociar expressada per la militància.

Ha estat la portaveu de la CUP al Parlament, Eulàlia Reguant, qui ha anunciat els resultats de la consulta a la militància, que ha decidit amb un 68% dels vots presentar una esmena a la totalitat al projecte de pressupostos però continuar negociant amb el Govern. L'esmena a la totalitat és un veto a la tramitació parlamentària, que podria materialitzar-se, ja que ERC i JxCat no tenen majoria per si sols. Aquest escenari no sembla, almenys de moment, haver convençut l'executiu català d'intentar aprovar els comptes amb altres formacions, tot i que el PSC-Units i En Comú Podem s'hi han ofert reiteradament.

En joc el futur dels pressupostos

El Consell Executiu va aprovar el projecte de pressupostos el passat dimarts i el mateix dia el va dur al Parlament. Dilluns acaba el termini per presentar-hi esmenes a la totalitat i la votació d'aquestes esmenes quedarà en mans del ple: si prosperen, es retornaran els pressupostos al Govern; si es rebutgen, continuaran tramitant-se. Tot i que les esmenes a la totalitat es poden retirar i la seva presentació no obliga a votar-hi a favor, arribar a dilluns amb les esmenes de la CUP-NCG, el PSC-Units i els comuns vives serà un semàfor de la situació per la qual passen les negociacions.

Aquest mateix dimarts la portaveu dels socialistes, Alícia Romero, ha instat el Govern a buscar "majories alternatives" perquè "Catalunya no es pot permetre no comptar amb pressupostos". Tot i considerar que el projecte actual es pot millorar "de moltes maneres", ha garantit que si des de la Generalitat els truquen per negociar-los, aixecaran el telèfon.

També ha parlat de trucades la líder dels comuns, Jéssica Albiach, que ha assegurat que tenen "els telèfons oberts" malgrat que no signaran "xecs en blanc" a canvi del seu suport. La cap de files d'En Comú Podem veu "continuisme" i manca d'"ambició" en els números del conseller Jaume Giró, però s'ha ofert a parlar-ne "independentment del que faci la resta de forces".

Això obre una doble via de negociació al Govern, que hauria de sacrificar el seu soci preferent i independentista, la CUP, a canvi del suport dels socialistes o dels comuns, amb ERC i JxCat sumen prou majoria perquè els comptes prosperin. Ara bé, tant des de les files republicanes com des de JxCat s'ha insistit que els anticapitalistes són per ara l'opció preferent i que prefereixen seguir negociant-hi. Hi ajuda el fet que la militància de la CUP no s'hagi tancat en banda a dialogar amb la Generalitat, sinó que la via negociadora hagi estat l'escollida. De fet, la CUP i el Govern s'han emplaçat aquesta mateixa tarda a seguir dialogant i a mantenir els contactes.