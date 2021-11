El Tribunal de Comptes ha fet un pas més en el procés contra la trentena d'excàrrecs de la Generalitat als qui atribueix despeses irregulars per l'1-O i l'acció exterior de la Generalitat entre 2011 i 2018, segons publica La Vanguàrdia. La presidenta del Tribunal, Margarita Mariscal de Gante, ha aprofitat el termini que li queda al càrrec –no ha estat reelegida com a membre d'aquesta institució- per obrir la fase d'enjudiciament i emplaçar a la Fiscalia i a les parts acusatòries personades perquè presentin una demanda formal contra Carles Puigdemont, Artur Mas i la resta d'exmembres del Govern que consten al procés.

Tots ells seran notificats en els pròxims dies del canvi en la situació de l'expedient. El Tribunal de Comptes ha decidit unificar la causa de l'1-O i la de l'acció exterior. Mariscal de Gante justifica el trasllat a la fase d'enjudiciament un cop "vist el contingut de les conclusions de l'acta de liquidació provisional del 28 de gener del 2020 i de l'acta de liquidació provisional del 29 de juny del 2021" que va imposar-los l'obligació de dipositar fiances de 4,1 milions d'euros per l'1-O i 5,4 milions d'euros per l'acció exterior del Govern.Tot plegat a l'espera que es materialitzi l'arribada dels nous consellers del Tribunal de Comptes nomenats pel Congrés i el Senat l'11 de novembre. La nova composició situarà la majoria en mans del sector progressista i deixa fora d'aquest òrgan la pràctica totalitat de vocals que van impulsar el procés contra els líders independentistes per l'acció exterior de la Generalitat.

Tots els noms que havien estat designats pel PP surten de l'ens mentre que dels membres actuals només es mantenen dues conselleres proposades pel PSOE. Es tracta d'Enriqueta Chicano i Dolores Genaro. Aquesta última va ser la consellera que va presentar un vot particular en què denunciava que l'informe de 2019 sobre les despeses d'Exteriors estava esbiaixat i contenia exageracions. Per contra, l'acord relleva l'exministra de Justícia del PP Margarita Mariscal de Gante, que havia de jutjar el cas.