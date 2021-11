El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha avançat aquest dimecres que la Ponència de Vacunes ha donat llum verd a vacunar amb una tercera dosi o dosi de reforç les persones més grans de 60 anys i el personal sanitari i sociosanitari. Segons el president espanyol, l'Estat manté d'aquesta manera una estratègia de vacunació que l'ha situat al capdavant dels països amb un percentatge de ciutadans vacunats més alt, i amb una incidència acumulada i nombre de casos inferior a altres països d'Europa. "Estem millor que fa un any per abordar qualsevol repunt de la covid", ha dit, però "hem de continuar amb la vacunació sense pausa, amb prudència i responsabilitat".

El president espanyol ha fet l'anunci durant la roda de premsa conjunta que ha ofert a Turquia amb el primer ministre turc, Recep Tayyip Erdogan, on també ha estat preguntat per les dades del baròmetre de novembre del CIS. "Tot i que els resultats són positius per al bloc progressista, és una enquesta, i nosaltres estem a governar per tirar endavant el país i fer-ho amb una recuperació tan justa com sigui possible", ha dit.

Pel que fa al paper de la CEOE en les negociacions amb l'executiu després de la negativa de la patronal a signar l'acord per al futur de les pensions, Sánchez ha recordat que al llarg d'aquests mesos de pandèmia el seu govern ha demostrat "una absoluta disponibilitat per arribar a acords al marc del diàleg social". "Hem arribat a 12 acords amb els agents socials", ha dit, i "l'actitud del govern en la reforma del mercat laboral és el màxim diàleg i el major dels consensos".