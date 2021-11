"Parlem-ne, seiem i mirem la possibilitat d'ampliar la majoria que va permetre la investidura amb una majoria més àmplia per poder facilitar aquest pressupost". Aquest ha estat l'oferiment que el president del Govern, Pere Aragonès, ha fet als comuns durant la sessió de control al Parlament. Tot plegat, després que la líder d'En Comú Podem, Jéssica Albiach, hagi expressat que vol ajudar a millorar els comptes. La proposta d'Aragonès no ha agradat al seu soci. El líder de JxCat al Parlament, Albert Batet, li ha retret que "s'obri a majories no acordades" i ha cridat a "no desaprofitar la majoria independentista més gran de la història" a la cambra: "Necessitem pressupostos, però també estratègia compartida".

Albiach ha lamentat que Aragonès "no hagi aixecat el telèfon" per trucar-los a 17 de novembre i l'ha acusat de ser "l'únic president del món que prefereix tirar endavant uns comptes per la mínima que no uns pressupostos amb un suport generalitzat". En la línia del que porta fent els últims dies, la presidenta dels comuns a la cambra ha reclamat més inversió per indústria, que Catalunya sigui "un país de trens" i una llei de barris verds, a més de diners per a psicòleg públic i dentista públic. I ha reclamat que deixin enrere un projecte "amb dinàmiques sociovergents". I els ha allargat la mà "per a millorar-lo".

Aragonès, que ha recordat que "en el seu moment" va oferir a En Comú Podem sumar-se per a tirar endavant la seva investidura, els ha proposat "treballar per una proposta de pressupostos, seure i parlar sense exclusions". Albiach ja va expressar dimarts que avalaven que el Govern continués parlant amb la CUP. El cap de l'executiu els ha obert la porta a "seure i parlar-ne" i "mirar la possibilitat d'ampliar la majoria que va permetre la investidura".

JxCat no ha rebut bé que Aragonès hagi fet aquest oferiment en la sessió de control i li ha reprès que s'hagi obert "a altres majories no acordades". En al·lusió a la CUP-NCG, que ha decidit presentar una esmena a la totalitat i continuar negociant amb el Govern, Batet ha fet "una crida a la responsabilitat" a totes les forces independentistes. "No podem desaprofitar els avals que representa tenir la majoria independentista més gran de la història d'aquest Parlament: 74 diputats", ha fet memòria."Som el 52% per fer efectiva la independència, però per avançar necessitem estratègia compartida. Pressupostos i estratègia", s'ha reafirmat Batet.

Aragonès li ha donat el seu compromís que treballarà "fins a l'últim segon" perquè la majoria que va permetre la investidura, amb ERC, JxCat i CUP-NCG, "sigui també la majoria a favor del projecte de pressupostos". De passada, el president del Govern també ha llançat un missatge al president del PSC-Units, Salvador Illa, que ha afirmat que l'esmena a la totalitat dels anticapitalistes suposa el trencament de la majoria independentista. "Hi ha qui voldria que la diversitat independentista fos utilitzada per trencar-se", ha dit, "les accions i omissions dels pròxims dies són molt importants, en cap cas han de suposar una exclusió de la majoria independentista". "Tenen el meu compromís pel que queda de legislatura", ha afegit.

El president de la Generalitat ha volgut marcar distàncies amb el PSC i el seu líder, Salvador Illa. Després que el socialista hagi reiterat, durant la sessió de control, la petició de reunir-se per a buscar un acord pels pressupostos alternatiu al que l'executiu cerca amb la CUP, Aragonès ha deixat clar que no té intencions de tancar pactes amb el PSC. "En política, no hi ha res gratis. El que avui pot semblar allargar la mà, demà implica la renúncia als plantejaments de la investidura i la legislatura", ha etzibat el president, tancant així la porta a acords amb els socialistes per als pressupostos. Amb tot, no s'ha negat a reunir-se amb Illa, tot avisant que l'oferta del PSC no encaixa amb els seus plans de legislatura.

En rèplica a la portaveu republicana, Marta Vilalta, Aragonès també ha garantit que dedicaran "tot el temps i energia" dels dies que vénen i que deixarà "sempre la porta oberta a l'acord de la majoria independentista". "Els que vulguin trencar i dividir per fer inviable aquesta majoria no trobaran per acció ni per omissió la nostra complicitat", ha conclòs.