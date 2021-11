El Govern i En Comú Podem ja han entrat a negociar el detall dels pressupostos. Els equips de Presidència i Economia s'han reunit durant 2 hores i mitja aquest dijous al Parlament amb representants dels comuns. El grup que lidera Jéssica Albiach hi ha desplegat les seves demandes, i s'han emplaçat a continuar negociant durant les properes hores -sense concreció de dates encara-, segons fonts dels comuns. La seva delegació negociadora, formada per Susanna Segovia i Joan Carles Gallego, ha destacat la bona predisposició del Govern i les bones sensacions després de la reunió. No hi ha assistit el conseller d'Economia, Jaume Giró, que sí que ha parlat per telèfon amb Albiach aquest matí. També ha mantingut una conversa al Parlament amb Gallego.

La reunió ha començat a les 9:15 hores i s'ha acabat a les 11:50. Fonts del grup d'En Comú Podem han destacat que ja s'ha entrat bastant en matèria i que esperen avançar en més concrecions en la propera trobada amb el Govern.Avui, doncs, ja s'han posat números damunt la taula, si bé encara es tracta dels primers contactes entre l'executiu i els comuns per explorar un possible acord als pressupostos del Govern per al 2022. De moment la formació d'Albiach no ha entregat cap document. Per part del Govern, a la reunió hi havia la secretària general del Departament, Núria Cuenca; el director general de Coordinació Interdepartamental, Marc Ramentol (Presidència); i el secretari general del Departament d'Economia i Hisenda, Jordi Cabrafiga. D'aquesta manera, el departament d'Economia i el propi Giró s'han involucrat en les negociacions amb els comuns. Tot i això, fonts de JxCat -el grup que va proposar Giró com a independent per a la conselleria- han assegurat aquest matí que el departament només assistia a la reunió per supervisar les negociacions. Des de la consellera ho han desmentit i han destacat l'interès de Giró de participar en les converses.

Quatre eixos prioritaris

La d'avui ha estat la primera reunió de treball dels comuns amb el Govern, després de la trobada d'ahir al Parlament entre el president del Govern, Pere Aragonès, i el grup d'En Comú Podem. Els comuns volen que el Govern retiri els 120 milions d'euros per a BCN World dels pressupostos. A més, han concretat 4 eixos que consideren prioritaris: mobilitat sostenible, serveis de salut pública com un dentista i un psicòleg, donar suport a la indústria, i recuperar la llei de barris de Pasqual Maragall.

Calendari

Govern i comuns han començat avui a analitzar el seguit de condicions que reclama la formació d'Albiach facilitar la tramitació dels pressupostos. Dilluns que ve al migdia s'acaba el termini per presentar esmenes a la totalitat, que es debatran i votaran a la tarda-vespre. Així, les converses -a diverses bandes- són a contrarellotge. Si el projecte de pressupostos supera la tramitació -de manera que el Parlament no el retorna al Govern-, la cambra votarà el 23 de desembre el suport als comptes de l'executiu per al 2022. El Govern necessita una abstenció de PSC o dels comuns, en cas que la CUP mantingui i voti a favor de la seva esmena a la totalitat.