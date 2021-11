En la Comissió de Seguretat Viària del Congrés dels Diputats s’ha sentit una proposta amb la qual es podria multar un de cada tres vehicles del nostre país a través d’una nova càmera de la DGT. La càmera de la Direcció General de Trànsit no és nova, però sí que tindria una nova funcionalitat.

Segons les estadístiques oficials, més del 30% dels vehicles que circulen per les nostres carreteres ho fan sense la Inspecció Tècnica de Vehicles (ITV) en regla. Es tracta d’una dada demolidora i realment inquietant, ja que no només suposa un perill per al propietari del cotxe, sinó també per a la resta d’usuaris de la via, ja que els vehicles sense revisió són més propensos a patir un error mecànic que derivi en un accident. Per no parlar del perjudici que suposa per al medi ambient que tants cotxes circulin sense la revisió i l’ITV en regla, ja que tampoc s’està certificant que el cotxe emeti els gasos contaminants que s’estableixen per llei.

No és estrany que per aquests dos importants motius es tracti de controlar la circulació dels automòbils que no tinguin en regla l’ITV. I va ser el mateix director de l’entitat, Guillermo Mugaz, qui va realitzar una proposta per a aquesta finalitat en l’última Comissió de Seguretat Viària del Congrés dels Diputats.

Uns 1.300 radars

La DGT compta en l’actualitat amb uns 1.300 radars amb capacitat per multar al nostre país. Un nombre de dispositius molt inferior al de les càmeres de control del trànsit que tenen l'habilitat d’alertar d’embussos, accidents o tot tipus d’incidències. És a dir, que si la Direcció General de Trànsit habilités totes aquestes càmeres per poder sancionar els vehicles infractors, es multiplicaria exponencialment el nombre de multes. I no hi hauria manera d’evitar-ho, ni tan sols consultant la posició dels radars a Google Maps, ja que serien per tot arreu. I això és precisament el que ha proposat Mugaz, però no per mesurar la velocitat o sancionar irregularitats de conducció, ja que les càmeres de control del trànsit no estan preparades per a això; el que vol el director de l’ITV és que el ‘gran germà’ de les carreteres pugui detectar quins cotxes circulen sense l’ITV en regla.

Seria aprofitar l’extensa vigilància d’aquesta xarxa de càmeres per veure quins vehicles no tenen enganxat al seu parabrisa la corresponent vinyeta de l’ITV, i mitjançant aquesta prova poder interposar una denúncia al propietari del cotxe. I tenint en compte que el 32% dels automòbils que circulen en l’actualitat per les carreteres d’Espanya ho fan sense l’ITV en regla, suposaria l’amenaça més gran per al parc automobilístic del nostre país.

Si la proposta de Mugaz fos aprovada i aquesta ‘nova càmera’ de la DGT pogués controlar realment la vigència de l’ITV, un de cada tres cotxes del nostre territori podria ser multat, i es convertiria en el ‘radar’ més letal fins ara.