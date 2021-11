El conseller de Salut, Josep Maria Argimon, ha explicat que la setmana vinent el Govern podria decidir si amplia o no l'ús del certificat covid i en quins àmbits. En declaracions a Ràdio 4 i La2, ha explicat que aquest divendres o durant el cap de setmana tenen previst rebre l'informe del consell assessor del Govern sobre aquesta matèria. En cas que la decisió fos ampliar-lo, ha assegurat que la seva posada en marxa és "senzilla" i, per tant, podria estar disponible per al pont del desembre. D'altra banda, ha dit que "ara no seria prudent" retirar la mascareta dels patis escolars. A més, ha previst iniciar les terceres dosis en gent de 60 anys i persona sanitària i sociosanitari "entrat el desembre".

El conseller ha insistit que el Govern aposta per ampliar l'ús del certificat digital covid més enllà de l'oci nocturn abans que tornar a fer restriccions d'aforament o horari. Un cop rebin l'informe del consell assessor es traslladarà a la comissió delegada del Govern i es prendrà una decisió, decisió que es podria tenir la pròxima setmana. Llavors seria el moment de demanar l'aval judicial.

El conseller ha valorat que tot i que són uns quants tràmits, es poden fer "ràpid". Argimon ha dit també que ara "no és el moment" de tornar als confinaments i ha augurat que al Nadal continuarà imposant-se una certa idea de normalitat, com ha indicat que es va viure durant l'estiu passat. El conseller ha dit que encara queden moltes setmanes i que és difícil fer una previsió i ha esperat que la incidència de la malaltia sigui inferior a la de l'any passat.

En general, ha afirmat que el repunt de la pandèmia s'explica per la confluència de diversos factors, entre ells l'estacionalitat que ja està demostrant el virus. El mateix a les escoles, on sí que reconeix, però que els casos a partir d'un primer cas dins d'un grup s'han triplicat. Aquest increment de la incidència és el que li fa defensar que ara no és el moment de retirar la mascareta als patis escolars.

Terceres dosis

Pel que fa a la tercera dosi, ha avançat que la seva inoculació anirà "per risc" i ha afegit que això es tradueix en una priorització per edat, a banda dels professionals sanitaris i sociosanitaris. Així, està previst que durant el desembre es posin els vaccins a les persones de 60 anys i aquest col·lectiu i a partir d'aquí s'anirà baixant segons l'edat. Aquest cop no es prioritzarà la resta de personal que en la primera campanya es va considerar essencial, com bombers, policies o docents. Aquest grup rebrà la vacuna quan li toqui per edat. El conseller s'ha mostrat més escèptic pel que fa a vacunar els menors de 12 anys i ha afirmat que cal analitzar-ho amb profunditat. Un cop més, s'ha mostrat també en contra de fer obligatòria la vacunació entre els sanitaris.

Confia en aprovar els pressupostos

Argimon ha confiat que els pressupostos tirin endavant i ha indicat que queden tres dies i que això "és un món". En l'àmbit concret de la salut, els ha valorat positivament perquè són expansius però ha continuat reclamant els fons extra covid per abordar no només els efectes immediats de la pandèmia sinó tots aquells canvis estructurals que també ha portat.