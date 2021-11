Els 9 de Lledoners, els nou independentistes encausats per les mobilitzacions el febrer del 2019 durant els traslladats dels presos sobiranistes a Madrid, han acusat el Govern i la fiscalia de donar credibilitat a un "muntatge policial", així com d'aliar-se amb uns Mossos d'Esquadra que "generen atestats falsos" per "reprimir l'independentisme popular fins portar-lo a judici". Els nou s'han manifestat d'aquesta manera un cop la jutgessa ha absolt els tres membres del grup que encara quedaven encausats. Els altres sis ja havien quedat absolts amb anterioritat perquè la fiscalia havia retirat les acusacions.

A parer de tots nou, aquesta absolució demostra que el judici era "polític", i alhora que "l'organització i la mobilització valen la pena". En aquest sentit agraeixen el suport que "centenars de persones" els han donat durant el procés judicial. Alhora destaquen que els tres anys que ha durat la causa "també" són "repressió", i afirmen que seguiran "lluitant" per la causa sobiranista, per exemple donant suport als "set del 30-G" el pròxim 25 de novembre.

Finalment demanen un "canvi de model policial" i reclamen "l'expulsió" del cos de Mossos d'Esquadra "dels agents que van muntar amb fal·làcies aquesta causa".