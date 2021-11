Dos impostos nous sobre fiscalitat verda, un que grava les emissions portuàries i un altre sobre les activitats industrials que generen més gasos contaminants. Aquesta és una de les mesures de l'última proposta que el Govern ha fet a la CUP-NCG perquè els avalin els pressupostos del 2022.

El document –avançat per eldiario.es i TV3- també inclou 1.000 milions en habitatge, tal com ha explicat el president de la Generalitat, Pere Aragonès, aquest divendres des de París. Així mateix, l'executiu es compromet a estudiar el model de gestió de l'aigua per "remunicipalitzar-la" i a revisar els procediments sancionadors de la Llei de Seguretat Ciutadana. La CUP valorarà l'oferta aquest dissabte en la coordinadora oberta parlamentària (COP).

El text enviat pel Govern garanteix que el Govern aprovarà durant el mes de novembre la memòria preliminar de l'avantprojecte de Llei de l'impost sobre les emissions portuàries de grans vaixells. Així mateix, l'impost corresponent a les activitats econòmiques que generen gasos amb efecte hivernacle s'aprovarà al desembre. En tots dos casos els projectes de llei es presentaran al Parlament durant el 2022.

Pel que fa a l'habitatge, Aragonès ha anunciat l'aposta del Govern des de París. La partida arribarà als 1.000 milions, de manera que així l'executiu complirà una de les principals demandes dels anticapitalistes.

Igual que en propostes anteriors de l'executiu a la CUP, el document detalla que la Generalitat no assumirà "cap cost" en el projecte de Hard Rock, al mateix temps que no es formalitzarà la candidatura als Jocs d'Hivern fins que no s'hagi realitzat la consulta, prevista pel 2022.