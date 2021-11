El líder del PSC al Parlament, Salvador Illa, ha anunciat que el seu grup presentarà aquest divendres al matí una esmena a la totalitat contra els pressupostos per al 2022. "És una esmena a uns pressupostos de bloc i de part, i una esmena a una actitud del president", ha argumentat en una entrevista a 'El Matí de Catalunya Ràdio'. En aquest sentit, ha criticat la "improvisació" del president de la Generalitat en la negociació dels pressupostos. Illa manté la porta oberta a retirar l'esmena a la totalitat si el Govern s'avé a parlar amb el seu grup, tot i que Aragonès ja ha deixat clar que no negociarà amb el PSC. En aquest context, l'executiu català manté obertes negociacions amb CUP i comuns a quatre dies només de la votació al Parlament.

Illa ha assegurat que "no hi ha cap retret" però ha volgut deixar clar que també és una esmena contra l'actitud "inaudita en democràcia" del president Aragonès. "No és correcte l'actitud amb el PSC per part d'un president que fa bandera del diàleg", ha afegit.

Malgrat tot, el líder dels socialistes catalans manté la mà està abordar els pressupostos amb el Govern. "Si volen parlar amb nosaltres, estarem tot el cap de setmana operatius i els telèfons no han canviat. Tinc un equip negociador a punt per si volen enraonar. Jo ja més no puc fer", ha conclòs.

Illa considera que Aragonès vol mantenir una majoria d'investidura que "està trencada" i s'ha preguntat de què van parlar durant tres mesos amb la CUP en les negociacions posteriors a les eleccions. "Com és que no van parlar de com s'havien de plasmar les polítiques als pressupostos?", ha insistit.

Amb el PSC fora de joc en les negociacions, perquè els pressupostos superin la votació de dilluns cal l'abstenció dels comuns o de la CUP, que de moment manté l'esmena a la totalitat. En cas que el ple del Parlament rebutgi les esmenes a la totalitat els comptes continuaran tramitant-se a la cambra catalana. En cas contrari, seran retornats al Govern.

A quatre dies de la votació, aquest divendres continuen les negociacions de l'executiu d'Aragonès a dues bandes: amb la CUP i amb els comuns. S'espera que el Govern doni resposta a les demanades que han fet els dos grups parlamentaris.