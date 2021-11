La reunió d’ahir entre membres del Govern d’ERC i els comuns per mirar d’aconseguir un acord de Pressupostos no va donar els seus fruits. Les negociacions es van encallar a un dia per a la finalització del termini perquè els de Jéssica Albiach retirin la seva esmena a la totalitat i el projecte de comptes del Govern no quedi rebutjat abans fins i tot de la tramitació parlamentària, van explicar fonts dels comuns a Europa Press.

La reunió va començar a les 16.30 h i per part del Govern van participar la consellera de Presidència, Laura Vilagrà; la secretària general de Presidència, Núria Conca; el secretari general de Salut, Marc Ramentol, i el director de l’oficina del president, Sergi Sabrià.

La comitiva dels comuns era formada pels diputats Joan Carles Gallego, Susanna Segòvia, Lucas Ferro i Marc Parés; i no van assistir-hi ni el conseller d’Economia, Jaume Giró, ni el secretari general d’Economia, Jordi Cabrafiga; és a dir, que no hi havia membres de Junts.

«La cosa està encallada. La negociació no avança, tot i que continuem oberts a seguir parlant», van explicar les mateixes fonts que lamenten l’absència de Junts a la trobada. De fet, es van mostrar molt crítics amb el rebuig de Junts a asseure’s a la taula de negociació i dubten de si estan negociant amb el Govern o només amb ERC. «No sabem amb qui estem parlant i no sabem si la negociació és gaire fiable. Dona la sensació que estan trencats», van expressar.

Després de diverses setmanes estenent la mà a la negociació, els comuns van recordar que ja van advertir que ara seria més complicat: «La cosa ha anat tard i ara han de cedir i no cedeixen a les nostres demandes. Gairebé no es mouen i és ERC qui ha fet que arribem a aquesta situació».

Els comuns tenen previst fer una roda de premsa avui amb la seva posició final, i per això, i «malgrat que les coses no van a bon ritme», segueixen oberts a la negociació.