El diputat de la CUP i secretari tercer de la Mesa del Parlament de Catalunya jutjat aquest dimecres pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TJSC), Pau Juvillà, ha assegurat a la sortida del seu judici que se l'ha d'absoldre perquè les ordres de la junta electoral durant el març del 2019 confrontaven els principis de la seva formació política. "L'ordre judicial no pot requerir que renunciem a la nostra ideologia. No ho farem. I, per tant, se'ns ha d'absoldre", ha dit. Amb relació al manteniment dels llaços grocs al seu despatx de la Paeria de Lleida, la fiscalia li demana 8 mesos d'inhabilitació i 1.440 de multa. Per mostrar el suport a l'investigat, entitats i partits independentistes s'han concentrat davant el Palau de la Justícia.

En el mateix sentit, Juvillà ha lamentat que el primer requeriment de la junta electoral "parlava d'estelades, de símbols independentistes i llaços grocs" i que això suposava un xoc frontal amb la simbologia de la CUP. "El nostre logo porta una estelada i el nostre logo és de color groc. No podem retirar l'estelada del nostre logo ni ho farem. I no podem retirar el nostre color groc ni ho farem. No podem autocensurar-nos", ha afegit. Pel que fa al seu parlament en seu judicial, el diputat ha expressat que creu que han estat "prou clars" a l'hora d'explicar que no es van retirar els llaços grocs perquè "això lesionava greument" els principis de la formació anticapitalista, que va decidir en assemblea no cedir davant les peticions de la junta electoral.

Dues hores abans, en un acte previ de suport a l'investigat, Juvillà ja havia expressat que veu la seva inhabilitació com a "probable" alhora que ha subratllat que això neix d'una ordre "manifestament injusta, parcial i arbitrària". El diputat cupaire ha assenyalat també que la decisió de la junta electoral afectava el despatx d'un partit que ni tan sols es presentava a les eleccions generals espanyoles. Davant d'això, ha titllat la junta d'"òrgan polític" que esmentava la defensa de la neutralitat en l'espai públic, però que "el que volia dir de veritat era una uniformitat i invisibilització", ha dit el també exregidor de Lleida en referència la protesta política que expressen els llaços grocs. El diputat ha resumit que entre allò que marca la llei i el que marca la justícia, la seva formació va decidir apostar pel que considerava "just".

Borràs i Vergés denuncien persecució ideològica

L'acte de suport al membre de la CUP investigat ha comptat amb la presència de la primera plana política independentista, amb cares com la del president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, o la presidenta de la Mesa del Parlament, Laura Borràs, de Junts per Catalunya. En atenció als mitjans, Borràs ha valorat el procés judicial contra Juvillà com "un nou cas de persecució a representants electes de l'independentisme català" i ha dit que "l'aliança de la política i la justícia espanyola" va marcar un camí amb l'aplicació de l'article 155 que "el dia d’avui encara no ha aturat la seva repressió".

La també membre de la Mesa del Parlament Alba Vergés (ERC) s'ha expressat en uns termes similars i ha assegurat que el procés contra Juvillà suposa un "intent de silenciar la llibertat d'expressió". "Cerquem la justícia en un temps convuls, aquests darrers quatre anys", ha afegit, abans d'acabar citant el mateix diputat investigat per refermar que cal seguir "la cerca del que és just sempre".

Al seu torn, l'exdiputada de la CUP Gabriela Serra ha centrat el seu discurs en la denúncia del rerefons que ha atribuït a la junta electoral amb l'ordre de retirada dels llaços grocs. En aquest sentit, ha insistit que "el que més els molesta" no és la negativa a treure la simbologia de solidaritat amb els presos del procés, sinó que hi hagi una proposta política com la independència. "Es dona la cosa curiosa que diuen que som desobedients. No. Som obedients amb el nostre compromís revolucionari, amb el nostre compromís amb la gent i amb la nostra pròpia decisió i opció. Per tant, som una lliçó d'obediència. Això és el que no els agrada i això és el que no volen", ha etzibat.

També han participat en l’acte el president d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, i la presidenta de l'Assemblea Nacional Catalana, Elisenda Paluzie. En el seu cas, a més d'expressar el suport a Pau Juvillà en concret, tots dos s'han referit específicament a l'aposta per consolidar un front comú polític contra els embats judicials que afecten independentistes.