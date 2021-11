El Govern dona llum verd a Circuits de Catalunya a signar els contractes de promoció de la Fórmula (F1) i el GP – Motociclisme per al període 2022 – 2026. En el cas de la Fórmula 1, el Govern ha aprovat la signatura per part de Circuits de Catalunya, SL, de contractes de promoció de cursa, drets del Circuit i de llicència de propietat intel·lectual de la F1, en relació amb el Gran Premi d’Espanya de Fórmula 1. En el cas del GP de Motociclisme, el Govern ha autoritzat Circuits de Catalunya, SL, a prorrogar i modificar el contracte de promoció signat entre Circuits de Catalunya, SL, i Dorna Sports, SL, per promocionar l’organització del Campionat de MotoGP en el Circuit de Catalunya, des de l’1 de gener de 2022 fins al 31 de desembre de 2026.

La renovació d’aquests contractes va lligada al replantejament de la infraestructura. Aquest es definirà en el Pla Estratègic del Circuit de Catalunya amb l’objectiu de dinamitzar-lo i vincular-lo a la sostenibilitat i la innovació tecnològica. Així mateix, la renovació d’aquests contractes s’ha produït en la mateixa setmana que el Circuit de Catalunya celebra el 30è aniversari. El pròxim dissabte 27 de novembre, obrirà les portes amb una festa per compartir amb la ciutadania l’aniversari i l’aposta per un nou circuit. L’acte vol acostar l’equipament a tots els públics, amb activitats adreçades a totes les edats.