La secretària de Salut Pública, Carmen Cabezas, ha demanat limitar les interaccions socials i extremar les precaucions per frenar els contagis de la COVID-19 davant la proximitat del Pont, els sopars d’empresa i les festes de Nadal. Durant la roda de premsa feta aquest migdia al Departament de Salut, Cabezas ha expressat la seva preocupació per l’increment de casos, però especialment per l’augment de les hospitalitzacions i dels ingressos a UCI. En aquest sentit, tot i que ha remarcat que l’impacte a l’atenció primària “és encara molt diferent al de la cinquena onada, quan hi va haver un augment de l’activitat assistencial altíssim” ha assenyalat que només ahir la Primària ja va atendre 9.127 visites relacionades amb la COVID i, en el conjunt de la setmana passada en va registrar gairebé 42.000, un increment d’un 35% respecte la setmana anterior.

Ara mateix a Catalunya hi ha 565 persones ingressades per covid, 46 més que fa una setmana, 127 de les quals en estat crític. La secretària de Salut Pública ha mostrat la seva “preocupació per l’increment important d’ingressos per covid des del passat cap de setmana”, especialment amb pacients per sobre dels 50 anys, i també per “l’increment, els últims dies, del nombre d’ingressos a les UCI”.

“Qualsevol persona que no estigui vacunada el millor que pot fer per protegir-se de la covid és demanar cita per vacunar-se o anar a un punt de vacunació” ha ressaltat Cabezas, que alhora ha afegit que davant “la proximitat de les festes que arriben, amb sopars i celebracions, seria important poder mantenir-nos en un entorn d’un nombre reduït de persones i respectar, en tots els casos, les altres mesures de protecció: mascareta, distància, molt bona ventilació i estar en un espai amb límit de persones, és a dir, estar amb el nostre grup o bombolla de convivència, amb el grup estable, i potser amb aquelles altres persones amb qui es té molta relació”.

Cabezas també ha indicat que “no estar vacunat multiplica per 2,3 la probabilitat d'acabar a l'hospital i per 4,2 el risc d'ingressar a l'UCI. I en el cas de les persones no vacunades més grans de 50 anys, es multiplica per 3 la probabilitat de ser hospitalitzades per covid i per 5 la d’entrar a l’UCI.

També ha subratllat que la durada de les hospitalitzacions és menor en immunitzats en relació a no immunitzats a totes les edats. És per això, que ha recordat que Salut continua impulsant per diferents vies la vacunació, ja sigui amb l’enviament d’SMS, amb la vacunació amb cita, sense cita o oportunista. Paral·lelament, es fan accions comunitàries per assolir la màxima immunitat possible davant la covid.

També ha destacat que entre les noves accions de vacunació, que va aprovar ahir la Comissió de Salut Pública, “tenim les dosis de record per a persones de 60 a 69 anys, per al personal sanitari i sociosanitari, això com també per a les persones residents a centres sanitaris i sociosanitaris diferents a les residències de gent gran, com les residències per a persones amb discapacitat”.

Recordem que fins ara es vacuna amb una dosi addicional les persones de més de 70 anys, els usuaris de residències, els vacunats amb Janssen i les persones immunodeprimides.

En la roda de premsa, també hi ha intervingut la presidenta del Comitè Científic Assessor de la covid-19 per a l'abordatge de control de la pandèmia. Magda Campins ha presentat la proposta que ha fet el Comitè en relació a l’ús del Certificat covid. En aquest sentit, ha dit que s'ha decidit ampliar-ne el seu ús per la incidència acumulada a 14 dies, pel percentatge de TAR positius a les proves fetes i per la pressió en el sistema sanitari.

"L'objectiu del certificat covid és reduir el risc de transmissió en entorns de risc, però també el de minimitzar el risc de contagis en ambients amb persones vulnerables".

Campins ha deixat clar que el Certificat s’ha d’implementar en funció de la situació epidemiològica. “No és una mesura que queda per sempre, s’ha de considerar una mesura més de Salut Pública, -a més de les que venim adoptant-, per intentar evitar mesures més restrictives que representen un desgavell més important per a la nostra vida diària i també per aquells establiments que se’ls hi posa restriccions”. En aquest sentit, la secretària de Salut Pública ha afirmat que “Salut ho ha proposat per als àmbits més necessaris".